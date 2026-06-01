DAX aktuell

Angesichts wieder zunehmender Spannungen im Iran-Krieg hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte den Rückwärtsgang eingelegt.

Zum Start in den Mittwochhandel verbuchte der DAX einen Aufschlag von 0,3 Prozent auf 24.507,40 Punkte. Nachdem er sich zunächst behauptete, fällt er nun auf negatives Terrain.

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Die Lage an den Weltbörsen bleibt am Mittwoch von Unsicherheit geprägt. Eine erneute Schwäche im globalen Tech-Sektor und wechselseitige Angriffe im Iran-Krieg dürften die Anleger zunächst davon abhalten, vor den US-Verbraucherpreisdaten neu ins Risiko zu gehen. Auch die Ölpreise, die am Morgen noch mit nachgebenden Notierungen gestützt hatten, ziehen nun wieder an.

KI-Bewertungen werden hinterfragt

Wie die Commerzbank am Morgen schrieb, wurden am Vorabend in New York vor mehreren Mega-Börsengängen weiterhin die Bewertungen von KI-Profiteuren hinterfragt. Dies zeigte sich dann auch in Asien mit erneuten Kursverlusten, die von Japan über Taiwan bis Südkorea reichten. Unsicherheit bringt auch, dass sich die USA und der Iran trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen über ein Kriegsende erneut gegenseitig angegriffen haben.

Eskalation im Iran-Krieg

Als Reaktion auf den Abschuss eines US-Militärhubschraubers bombardierte das US-Militär im Iran Luftabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Radaranlagen im Bereich der Straße von Hormus. Teheran griff daraufhin laut iranischen Medien US-Stützpunkte in der Golfregion und in Jordanien an, unter anderem mit ballistischen Raketen. Kuwaits Luftabwehr war laut Armeeangaben im Einsatz.

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Anleger reagierten zudem nervös auf Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump. Aus seiner Sicht hat der Iran zu lange gebraucht, um ein Abkommen auszuhandeln. Jetzt müsse das Land "den Preis dafür zahlen", erklärte er. Der Ölpreis als Gradmesser für geopolitischen Spannungen zog an, zudem geriet der Euro zum US-Dollar unter Druck.

Alle Augen auf US-Inflation - wird die Fed reagieren?

Mit Spannung erwartet wurde die am Nachmittag anstehende Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise für Mai. Experten rechneten im Vorfeld mit einem Anstieg der Inflationsrate auf 4,2 Prozent, was schließlich auch eintrat. "Das wäre gleichbedeutend mit dem stärksten Preisanstieg seit mehr als 2 Jahren. Eine negative Überraschung bei der Inflation könnte die ohnehin schon bestehenden Spekulationen über Zinserhöhungen noch weiter anheizen", fürchtet schon am Morgen Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau wird für den deutschen Aktienmarkt derzeit nicht kleiner. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

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Martina Köhler, Alexandra Hesse, Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires