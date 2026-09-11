Trotz hoher Ölpreise und Inflationssorgen: DAX dreht am Freitag auf

DAX aktuell

11.09.26 12:51 Uhr

Der DAX lässt sich vor dem Wochenende nicht von weiter steigenden Ölpreisen und entsprechenden Inflationssorgen ausbremsen.

• Die EZB hat ihre zweite Zinserhöhung in diesem Jahr vorgenommen, während die US-Notenbank eine ähnliche Maßnahme erwartet, wobei die Inflationsdaten am Freitag im Fokus stehen.

• Weltweit schwächen sich die Märkte ab, insbesondere in den USA und Asien, während die Ölpreise auf den höchsten Stand seit Mai steigen und die Inflationsängste verstärken.

• Der DAX versucht bei steigenden Ölpreisen und Inflationssorgen eine Erholung, zeigt sich am Freitag freundlich mit 0,46 % im Plus.

Der DAX erholt sich am Freitag trotz weiter steigenden Ölpreisen und entsprechenden Inflationssorgen. Zum Sitzungsstart lag der Leitindex 0,46 Prozent im Plus bei 25.478,99 Punkten und zeigt sich aktuell deutlich im Plus.

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Aus Übersee kam zunächst keine Unterstützung für die hiesigen Märkte. In New York weiteten die wichtigsten Indizes am Donnerstag nach dem europäischen Handelsende ihre Verluste noch etwas aus - aktuell zeichnet sich aber auch hier eine Stabilisierung ab. In Asien dominierten zuletzt die Verluste, insbesondere bei den technologielastigen Leitindizes in Tokio und Seoul.

Ölpreise schüren Inflationssorgen

Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent war in der Nacht mit weiteren Angriffen auf Tanker in der Straße von Hormus sowie Gefechten zwischen jemenitischen Huthi-Milizen und saudisch unterstützten Kräften deutlich gestiegen und der Marke von 110 US-Dollar nahegekommen. Zuletzt gab er indes wieder deutlicher nach in Richtung 104 US-Dollar.

"Wenn die Ölpreise und Anleiherenditen nicht vom Berg zurückkommen, muss die Risikoprämie ihnen nachsteigen", erklärte Marktexperte Stephen Innes den aktuellen "Makro-Stress", den die Anleger nicht mehr so leicht ignorieren könnten. Was er meint: Aktien werden im Vergleich zu vermeintlich sichereren Anlagen unattraktiver und die Investoren müssen sich den veränderten Risiken anpassen, auch durch Abbau von Aktienpositionen.

EZB mit zweiter Zinserhöhung in diesem Jahr

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Erst tags zuvor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrer zweiten Zinserhöhung in diesem Jahr auf den Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs reagiert. In der kommenden Woche wird von der US-Notenbank Fed eine ähnliche Maßnahme befürchtet. Umso wichtiger werden die amerikanischen Inflationsdaten an diesem Freitagnachmittag. Der Anstieg der Erzeugerpreise hatte sich im August bereits beschleunigt.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

Julia Walter, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX