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Trotz stockender Verhandlungen in Nahost: DAX mit Stabilisierungsversuch nach starken Vorgaben aus Asien

27.04.26 09:58 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - Stabilisierung beim DAX nach neuen Rekordständen in Fernost | finanzen.net

Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigen sich trotz ins Stocken geratener Verhandlungen im Iran-Krieg zum Wochenstart etwas mutiger.

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Vorsichtiger Optimismus im US-iranischen Verhandlungspoker mit Blick auf die Straße von Hormus sowie gute Vorgaben von den Überseebörsen stützen den DAX am Montag zunächst stützen. Der Leitindex ist 0,28 Prozent höher bei 24.196,43 Punkten in den Handel eingestiegen und verteidigt die Gewinnzone weiter. Große Kursausschläge sind allerdings nicht zu sehen.

In Japan war zuvor der Nikkei 225 derweil auf ein neues Rekordhoch bei 60.903,95 Punkten gestiegen, getrieben durch eine von den starken Intel-Zahlen ausgelöste Techrally.

Verhandlungen zur Straße von Hormus

Laut der US-amerikanischen Nachrichten-Website Axios hat der Iran den Vereinigten Staaten ein neues Angebot für die Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meeresstraße von Hormus vorgeschlagen. Dies stützt die Märkte etwas, auch wenn der Ölpreis weiter auf hohem Niveau bleibt. Öl der Nordseesorte Brent kostete zuletzt gut 107 Dollar je Fass.

Trotz Feuerpause: Israel greift Hisbollah an

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben vom Sonntag trotz eines vorübergehenden Waffenstillstands zwischen Israel und dem Libanon Infrastruktur der Hisbollah angegriffen. Das Militär erklärte, es habe einen Raketenwerfer, ein Waffenlager sowie militärische Anlagen getroffen und zudem einige Mitglieder der Hisbollah, der vom Iran unterstützten militanten Gruppe, angegriffen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuvor das Militär seines Landes angewiesen, massive Angriffe gegen Hisbollah-Ziele im Libanon durchzuführen. US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche eine dreiwöchige Verlängerung des in Washington ausgehandelten Waffenstillstands zwischen Israel und dem Libanon angekündigt.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Benedict Kurschat, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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