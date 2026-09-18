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DAX aktuell

Trotz weiterem Rückgang der Ölpreise: DAX fällt am großen Verfallstag tief ins Minus

Trotz weiterem Rückgang der Ölpreise: DAX fällt am großen Verfallstag tief ins Minus

Gute Vorgaben aus den USA und Asien sowie ein weiterer Rückgang der Ölpreise konnten den deutschen Aktienmarkt vor dem Wochenende nicht weiter antreiben.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
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News | Analysen

Der DAX begann den Handelstag 0,47 Prozent niedriger bei 25.596,46 Punkten, nachdem er am Vortag in Reaktion auf die US-Zinserhöhung noch auf Erholungskurs gewesen war. Im weiteren Sitzungsverlauf rutschte er immer tiefer ins Minus. Dabei fiel sogar die Marke von 25.500 Punkten. Letztlich verlor er 1,60 Prozent auf 25.304,06 Punkte.

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Bank of Japan hebt Zinsen an

Nach der US-Notenbank Fed hat am Freitagmorgen auch die Bank of Japan die Zinsen erhöht: Der Leitzins steigt um einen viertel Prozentpunkt auf 1,25 Prozent und erreicht damit den höchsten Stand seit 30 Jahren. Zudem wurde eine mögliche weitere Erhöhung in Aussicht gestellt. Die Notenbanker vollzogen damit eine politische Kehrtwende mit potenziell weitreichenden Auswirkungen über Japans Grenzen hinaus.

Ölpreise sinken weiter - Trump kündigt "große Entscheidung" an

Anleger blieben kritisch wegen der Situation im Nahen Osten und der Öl- und Gasversorgung, auch wenn der Ölpreis über Nacht nochmals etwas nachgab.

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Am Donnerstagabend hat US-Präsident Donald Trump im festgefahrenen Iran-Krieg eine "große Entscheidung" angekündigt - ohne dabei zeitlich konkret zu werden. Es gehe darum, ob es Vernichtung geben werde oder nicht. Wen er genau damit meinte, sagte Trump nicht. "Axios" bezog das in dem Bericht auf die iranische Führung. Trump hatte in der Vergangenheit in dem Konflikt immer wieder mit Vernichtung gedroht.

Großer Verfalltag bringt Bewegung

An diesem Freitag liefen an den Termin- und Derivatebörsen Futures und Optionen auf Aktienindizes aus, was immer wieder für größere Kursschwankungen sorgt. Hinter solchen Terminen stehen üblicherweise Marktteilnehmer, deren Frist zur Verwirklichung ihrer Derivategeschäfte abläuft. Vor allem größere Fonds- oder Vermögensverwalter versuchen dabei, die Kurse vorher auf jene Preise zu treiben, zu denen sie an der Terminbörse engagiert waren. Einzelne Kleinanleger können dabei kaum kursbewegend eingreifen.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

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Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

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