Trotz weiterem Rückgang der Ölpreise: DAX geht die Puste aus - großer Verfall voraus

DAX aktuell

18.09.26 09:52 Uhr

Gute Vorgaben aus den USA und Asien sowie ein weiterer Rückgang der Ölpreise scheinen den deutschen Aktienmarkt vor dem Wochenende nicht weiter antreiben zu können.

• Ölpreise sinken weiter, während US-Präsident Trump eine "große Entscheidung" im Iran-Krieg ankündigt; am Freitag könnte der große Verfallstag für erhöhte Kursschwankungen sorgen.

• Die Bank of Japan hat die Zinsen auf 1,25 % erhöht, den höchsten Stand seit 30 Jahren, und deutet weitere Erhöhungen an, was eine politische Kehrtwende markiert.

• Der DAX schloss am Donnerstag 0,7 % höher bei 25.716,71 Punkten, wird jedoch zum Freitag mit leichten Verlusten erwartet.

Der DAX begann den Handelstag 0,47 Prozent niedriger bei 25.596,46 Punkten, nachdem er am Vortag in Reaktion auf die US- Zinserhöhung noch auf Erholungskurs gewesen war. Im weiteren Sitzungsverlauf bleibt es bei einer negativen Tendenz.

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Bank of Japan hebt Zinsen an

Nach der US-Notenbank Fed hat am Freitagmorgen nun auch die Bank of Japan die Zinsen erhöht: Der Leitzins steigt um einen viertel Prozentpunkt auf 1,25 Prozent und erreicht damit den höchsten Stand seit 30 Jahren. Zudem wurde eine mögliche weitere Erhöhung in Aussicht gestellt. Die Notenbanker vollzogen damit eine politische Kehrtwende mit potenziell weitreichenden Auswirkungen über Japans Grenzen hinaus.

Ölpreise sinken weiter - Trump kündigt "große Entscheidung" an

Anleger bleiben kritisch wegen der Situation im Nahen Osten und der Öl- und Gasversorgung, auch wenn der Ölpreis über Nacht nochmals etwas nachgab.

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Am Donnerstagabend hat US-Präsident Donald Trump im festgefahrenen Iran-Krieg eine "große Entscheidung" angekündigt - ohne dabei zeitlich konkret zu werden. Es gehe darum, ob es Vernichtung geben werde oder nicht. Wen er genau damit meinte, sagte Trump nicht. "Axios" bezog das in dem Bericht auf die iranische Führung. Trump hatte in der Vergangenheit in dem Konflikt immer wieder mit Vernichtung gedroht.

Großer Verfallstag könnte für Bewegung sorgen

Aufgrund des sogenannten großen Verfalltags könnten die Kursschwankungen im Handelsverlauf noch zunehmen. An diesem Freitag laufen an den Termin- und Derivatebörsen Futures und Optionen auf Aktienindizes und einzelne Aktien aus. Hinter diesen Schwankungen stehen Marktteilnehmer, deren Frist zur Verwirklichung ihrer Derivategeschäfte abläuft. Vor allem größere Fonds- oder Vermögensverwalter versuchen vorher die Kurse auf jene Preise zu treiben, zu denen sie an der Terminbörse engagiert sind. Einzelne Kleinanleger können kaum kursbewegend eingreifen.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

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Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires