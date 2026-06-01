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DAX aktuell

Trotz weiterer Gewinnmitnahmen in Japan: DAX ohne klare Richtung erwartet

24.06.26 08:05 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX trotzt weiterem Gegenwind aus Japan | finanzen.net

Der deutsche Leitindex DAX dürfte seine Berg- und Talfahrt um die wichtige Marke von 25.000 Punkten am Mittwoch zunächst unterbrechen und sich leicht stabilisieren.

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Der DAX wird am Mittwoch in der Nähe seines Vortagesschluss und somit ohne eine klare Richtung erwartet. Damit würde das Barometer weiterhin knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten notieren.

Fortsetzung der Gewinnmitnahmen in Japan

Am Dienstag war es zu deutlichen Gewinnmitnahmen bei den Profiteuren der KI-Rally gekommen - zunächst in Japan und Südkorea und später dann auch in den USA. Nach minus 10 Prozent am Vortag zeigte sich der KOSPI in Seoul nun am Morgen zumindest stabil, während der Nikkei 225 in Tokio weiter etwas korrigiert. Beide hatten zuletzt durch Halbleiterwerte getrieben neue Rekorde erreicht.

Nahost-Verhandlungen: Atom-Inspektionen als Knackpunkt

In den Verhandlungen um ein endgültiges Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran weichen die Darstellungen der Kontrahenten einmal mehr voneinander ab - diesmal hinsichtlich der Atom-Inspektionen. US-Präsident Donald Trump schrieb auf der Plattform Truth Social, dass der Iran voll und ganz dem höchsten Standard an Nuklear-Inspektionen zugestimmt habe - und zwar zeitlich unbegrenzt.

Der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf, Ali Bahreini, hatte zuvor Angaben von US-Vizepräsident JD Vance über gemeinsame Vereinbarungen bei den jüngsten Verhandlungen in der Schweiz widersprochen. Am Montag hatte US-Außenminister JD Vance zum Abschluss der hochrangigen Gespräche mit iranischen Vertretern in der Hotelanlage Bürgenstock bei Luzern gesagt, der Iran werde die IAEA ins Land lassen, einen Zeitplan gebe es jedoch bisher nicht.

Frühindikator für Konjunktur in Deutschland erwartet

Im Fokus steht am Vormittag hierzulande zudem der ifo-Index. Der ifo-Geschäftsklimaindex gilt als der wichtigste Frühindikator für die deutsche Wirtschaft. Erwartet wird ein Anstieg von 84,9 auf 85,6 Punkte. Maximilian Wienke, Marktanalyst bei eToro, weist aber darauf hin, dass die jüngste Entwicklung, der US-iranische Deal, noch nicht voll in den ifo eingegangen sein dürfte.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Benedict Kurschat, Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

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