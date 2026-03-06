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Trump glaubt weiter an Einigung mit dem Iran: DAX eröffnet im Plus

02.06.26 09:03 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - US-Rekorde und Trump lassen hoffen: DAX stärker | finanzen.net

Angesichts neuer Rekorde an den US-Börsen am Vorabend ist dem deutschen Leitindex ein höherer Start in den Dienstagshandel gelungen.

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Am Dienstag geht es nach einem schwachen Wochen- und Monatsstart mit dem DAX aufwärts. Zur Eröffnung stand ein Zuwachs von 0,78 Prozent auf 25.197,90 Zähler an der Kurstafel.
Der Start in die neue Woche und in den Juni war am Vortag durchwachsen verlaufen, mit einer Tagesspanne von 400 Punkten um die runde Marke von 25.000 Punkten bei einem Tagestief von 24.901 Punkten und einem Tageshoch von 25.301 Zählern.

Neue Rekorde an US-Börsen

Am US-Aktienmarkt setzte sich am Montag derweil die vom Thema KI getriebene Rekordjagd im S&P 500 und NASDAQ 100 fort. Auch der Dow Jones Industrial erreichte einen neuen Höchststand. Im japanischen Nikkei 225 und dem südkoreanischen KOSPI kommt es am Morgen derweil zu Gewinnmitnahmen. Dafür geben die Ölpreise allerdings auch etwas nach.

Friedensverhandlungen zwischen USA und Iran bleiben im Blick

Die seit Wochen erhoffte nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran lässt weiter auf sich warten. Immerhin wird aber weiter verhandelt, US-Präsident Trump sprach sogar von "schnellem Tempo". Er sagte dem US-Sender ABC nach dessen Angaben in einem Telefon-Interview, er denke, dass er "nächste Woche" eine Einigung mit dem Iran über eine Verlängerung der Waffenruhe und die Wiedereröffnung der Straße von Hormus erzielen werde. Er müsse aber noch manche Punkte klären.

Israel und die Hisbollah-Miliz würden ihre gegenseitigen Angriffe zunächst stoppen, teilte Trump zudem auf seiner Plattform mit. Zudem werde Israel anders als angedroht keine Truppen in die libanesische Hauptstadt Beirut entsenden. Später gab der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu jedoch eine Erklärung ab, in der von einer neuen Waffenruhe keine Rede war. Allerdings schien er von seiner Ankündigung abzurücken, die Hisbollah in den südlichen Vororten Beiruts angreifen zu lassen.
Sollte "die israelische Aggression gegen den Libanon" andauern, werde man "nicht nur den Verhandlungsweg stoppen, sondern auch in eine direkte Konfrontation mit dem Feind treten", schrieb Irans Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf auf X nach einem Gespräch mit seinem libanesischen Amtskollegen Nabih Berri.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt kaum verändert. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, KenDrysdale / Shutterstock.com

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