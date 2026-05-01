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DAX aktuell

Trump lässt auf Rahmenabkommen mit Iran hoffen: DAX knackt 25.000-Punkte-Marke

25.05.26 09:29 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Pfingstomontag an der Börse Frankfurt - Mögliches Rahmenabkommen zwischen USA und Iran treibt DAX über 25.000 Punkte | finanzen.net

Angesichts deutlich fallender Ölpreise gelingt dem deutschen Leitindex an Pfingstmontag der Sprung über die Marke von 25.000 Punkten.

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Der DAX begann den Handel an Pfingstmontag um 1,18 Prozent höher bei 25.181,27 Punkten. Auch im Anschluss bewegt er sich weiter über der runden Marke von 25.000 Punkten, die er letztmals vor zweieinhalb Wochen überwunden hatte. Im bisherigen Tageshoch erklomm er zudem das höchste Niveau seit dem Tag vor Kriegsbeginn im Iran Ende Februar.

Trump: Rahmenabkommen mit Teheran voraus

Die USA stehen nach Angaben von Präsident Trump in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiederöffnung der Straße von Hormus. Es sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb Trump am Wochenende auf der Plattform Truth Social. Allerdings dämpfte er auch Hoffnungen auf ein schnelles Abkommen: "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist." Es bestehe "keine Eile". Beide Seiten müssten sich Zeit nehmen. "Es darf keine Fehler geben!"

Das US-Nachrichtenportal Axios berichtete bereits am Samstag unter Berufung auf US-Beamte von einer Vereinbarung, die derzeitige Waffenruhe um 60 Tage zu verlängern, die Straße von Hormus wieder für die Handelsschifffahrt zu öffnen und dem Iran zu erlauben, uneingeschränkt Öl zu exportieren. Die Meldungen sind allerdings weiter mit Vorsicht zu genießen, zumal es offenbar im Hinblick auf das Atomwaffenprogramm des Irans weiter keine Einigung gibt. Möglicherweise wird der Themenkomplex aber zunächst ausgeklammert.

"Die Kriegswolken über der Straße von Hormus beginnen endlich aufzubrechen", schrieb Stephen Innes von SPI Asset Management. In der Folge breche der Trend der steigenden Ölpreise, der US-Dollar sinke und die Aktienmärkte bekämen ihre Friedensdividende zurück.
Die US-Indizes S&P 500 und NASDAQ 100 waren am Freitag nur knapp unter ihren Rekorden geblieben. In Tokio übersteigt der Nikkei 225 im Montagshandel indes erstmals die 65.000er Marke.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau wird am deutschen Aktienmarkt wieder kleiner. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, KenDrysdale / Shutterstock.com

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