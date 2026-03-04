DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8200 +1,2%Nas22.517 -1,0%Bitcoin58.980 +0,2%Euro1,1619 +0,1%Öl84,06 +2,6%Gold5.173 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg: DAX vor Stabilisierung -- Börsenverluste in Asien -- Lufthansa vor DAX-Rückkehr? -- adidas will wachsen -- Bayer mit Milliardenverlust -- Conti hat Marge im Blick -- CrowdStrike im Fokus
Top News
Kospi verliert -12 Prozent: Asien-Börsen fallen mit Iran-Krieg weiter - Aktien von Samsung & SK hynix auf Talfahrt Kospi verliert -12 Prozent: Asien-Börsen fallen mit Iran-Krieg weiter - Aktien von Samsung & SK hynix auf Talfahrt
adidas-Aktie fällt trotz geplanten Milliarden-Rückkäufen und Dividendenplus - Führungsriege langfristig zementiert adidas-Aktie fällt trotz geplanten Milliarden-Rückkäufen und Dividendenplus - Führungsriege langfristig zementiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Trump-Versprechen stützen: DAX dürfte sich an Stabilisierung versuchen - Iran-Krieg belastet weiter

04.03.26 08:15 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX vor möglicher Stabilisierung - Iran-Krieg bleibt im Fokus | finanzen.net

Nachdem der DAX massiv abgestürzt war, dürfte es am Mittwoch zu einer Stabilisierung kommen. Dabei stützen Versprechen seitens Donald Trumps, die Straße von Hormus passierbar zu halten.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
5.173,47 USD 85,07 USD 1,67%
News
Ölpreis (Brent)
84,06 USD 2,10 USD 2,56%
News
Ölpreis (WTI)
76,79 USD 2,23 USD 2,99%
News
Indizes
DAX 40
23.790,7 PKT -847,4 PKT -3,44%
Charts|News|Analysen

Der DAX stürzte am Dienstag ab und markierte ein Tagestief von 23.601,11 Zählern (-4,2 Prozent). Am Ende blieb ein Abschlag von 3,44 Prozent auf 23.790,65 Punkten an der Kurstafel des XETRA-Haupthandels stehen. Am Mittwoch zeichnet sich vorbörslich eine Stabilisierung ab.

Wer­bung

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Straße von Hormus soll passierbar bleiben

Am Mittwoch lässt der Abgabedruck am deutschen Aktienmarkt zunächst etwas nach. Nach den deutlichen Verlusten der vergangenen beiden Tage macht das Versprechen von US-Präsident Donald Trump, Öl- und Gastransporte in der Straße von Hormus mit der eigenen Marine zu schützen, den Anlegern geringfügige Hoffnung auf eine Beruhigung der Energiemärkte.

"Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren", schrieb Trump am Vorabend auf seiner Plattform Truth Social. Um jeden Preis würden die USA den freien Fluss von Energie für den Rest der Welt sicherstellen. Zudem habe er die zuständige Behörde für Entwicklungsfinanzierung DFC angewiesen, Risikoversicherungen und Garantien für den gesamten Seehandel in der Region anzubieten.

Wer­bung

Asiens Börsen rauschen nach unten

Diese Neuigkeiten hatten am Vorabend in New York dafür gesorgt, dass die US-Indizes ihre Verluste deutlich reduzierten. Ein Blick nach Ostasien zeigt aber, dass die Anleger an den Weltbörsen sehr nervös bleiben. Weil Südkorea und Japan stark von Ölimporten aus dem Nahen Osten abhängen, standen die Börsen dort am Mittwoch nochmals deutlich unter Druck. Der südkoreanische Leitindex Kospi verlor zweistellig an Wert.

Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners versuchen die USA, die Situation zu beruhigen. "Bislang überzeugt der Plan, Tanker auf ihrem Weg durch die Straße von Hormus zu eskortieren, die Börsen aber nicht", kommentierte er dies am Morgen. Noch sei es zu unklar, ob sich dieser Plan tatsächlich umsetzen lasse. Nach einer Delle am Vorabend zogen die Ölpreise am Mittwoch dann auch wieder etwas an.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:23Adidas taps billionaire Nassef Sawiris for chair
08:15Trump-Versprechen stützen: DAX dürfte sich an Stabilisierung versuchen - Iran-Krieg belastet weiter
08:10Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern
08:07Adidas expects 2026 operating profit to hit €2.3 billion
08:0010 Fakten an der Börse: Was Sie heute wissen müssen - DAX nach Kursrutsch vor Stabilisierung
07:43Adidas: Bjørn Gulden verlängert Vertrag um fünf Jahre, Ägyptischer Milliardär Sawiris wird Aufsichtsratschef
07:30Morning Briefing: Flink, Deutsche Post, Amazon Canvas Experience, Meta KI-Shopping, Refurbed, Carsome, The Realreal, Klarna, KI-Überblick
07:30Für fast eine halbe Milliarde US-Dollar: Teradata lässt Klage gegen SAP fallen
mehr