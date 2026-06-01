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DAX aktuell

Trump zieht Iran-Angriffspläne zurück: DAX legt weiter zu - alle Augen auf SpaceX

12.06.26 15:09 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX in Grün - Entspannung im Nahost-Konflikt & SpaceX-Aktie im Fokus | finanzen.net

Nachdem am Vorabend versöhnliche Töne auf aus Washington auf eine Entspannung im Nahost-Konflikt hoffen ließen, fährt der DAX Gewinne ein.

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Der DAX begann die Sitzung 1,4 Prozent höher bei 24.549,25 Punkten. Auch danach bleibt er deutlich auf der Gewinnerstraße.

Trump sagt Militärschläge gegen Iran kurzfristig ab - Verhandlungen vor Durchbruch

US-Präsident Donald Trump hat die für heute Abend geplanten schweren Luftangriffe auf den Iran überraschend abgesagt. Wie der Republikaner auf der Plattform Truth Social mitteilte, führten direkte Gespräche mit der obersten iranischen Führungsebene zu einem Einreisen. Laut Trump stehen die Verhandlungen über eine friedliche Beilegung des Konflikts kurz vor einem erfolgreichen Abschluss. Demnach seien die Details und finalen Vereinbarungen bereits von allen Schlüsselakteuren - darunter die USA, Israel, Saudi-Arabien, die Türkei und weitere regionale Partner - abgesegnet worden. Eine feierliche Unterzeichnung des Abkommens soll zeitnah erfolgen; Ort und Datum werden laut Trump in Kürze veröffentlicht.

Termin des Tages: SpaceX-IPO an der NASDAQ

Am Freitag rückt mit SpaceX der Rekord-Börsengang in den USA in den Fokus, auf den bald noch die KI-Plattformen Anthropic und OpenAI folgen sollen. Mit einer Bewertung von knapp 1,8 Billionen Dollar ist Elon Musks Weltraumfirma aus dem Stand mehr wert als etwa der Facebook-Konzern Meta, obwohl die reinen Geschäftszahlen in krassem Kontrast dazu stehen. Laut Eckhard Schulte von MainSky Asset Management ist der Erfolg der Börsengänge wichtig, um die Vitalität der KI-Investmentstory zu bestätigen.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt damit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Claudia Stephan, Alexandra Hesse, Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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