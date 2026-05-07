DAX25.610 +2,3%Est506.375 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0600 +3,5%Nas25.881 -0,6%Bitcoin53.844 +2,1%Euro1,1445 +0,6%Öl70,72 -0,7%Gold4.126 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Microsoft 870747 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX dreht auf - Rekordhoch -- Wall Street fester -- KNDS-IPO auf Eis -- Koalition bei Reformpaket einig -- Tesla-Bulle empfielt SpaceX -- Amazon, Palantir, Chipaktien, Bayer, BYD, Micron im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag
Rohstoffe im 2. Quartal 2025: So performten Öl, Gold und Co. im vergangenen Jahresviertel Rohstoffe im 2. Quartal 2025: So performten Öl, Gold und Co. im vergangenen Jahresviertel
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Über 25.600-Punkte-Marke: DAX markiert neues Rekordhoch - US-Jobdaten stützen

02.07.26 17:17 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX fester über 25.600er-Marke - Rekord erzielt | finanzen.net

Der deutsche Leitindex setzt sich am Donnerstag an der Frankfurter Börse klar über der 25.500-Punkte-Marke fest. Er kann gar ein neues Rekordhoch aufstellen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.599,7 PKT 559,4 PKT 2,23%
Charts|News|Analysen

Mit dem DAX ging es am Donnerstag zur Eröffnung des XETRA-Haupthandels um marginale 0,06 Prozent auf 25.025,13 Punkte abwärts. Im weiteren Verlauf geht es deutlich aufwärts, sodass am Nachmittag bei 25.655,82 Punkten gar ein neues Rekordhoch aufgestellt wurde.

Davor war zuletzt am 13. Januar bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert worden. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Kursverluste in Asien überschatten Donnerstagshandel nicht

Deutliche Kursverluste wurden aus Japan und Südkorea vermeldet. Dort erlitten vor allem Aktien von Chipherstellern heftige Kursverluste. Der Sektor war am Vorabend in den USA schon abverkauft worden. Belastend wirken unter anderem Pläne von Meta Platforms zum Aufbau eines Cloud-Geschäfts mit dem Ziel, überschüssige KI-Rechenleistung zu verkaufen. Auch nahmen Anleger Gewinne mit, nachdem der Sektor im ersten Halbjahr gut gelaufen war.

Koalition einigt sich auf Reformpaket

Als Stütze für den DAX bleibt die Einigung der Spitzen von Union und SPD auf ein Reformpaket für wirtschaftliches Wachstum und soziale Sicherheit, die nach zähem Ringen am Vorabend erreicht worden war, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfahren hat.

US-Arbeitsmarktdaten im Blick

Der Beschäftigungsaufbau in den USA fiel im Juni deutlich geringer aus als von Volkswirten angenommen, zudem wurden die Zahlen der Vormonate merklich nach unten korrigiert. Die Arbeitslosenquote gab leicht nach, was jedoch auf eine niedrigere Erwerbsbeteiligung zurückzuführen war. Bei den Löhnen zeigte sich eine Entwicklung im Rahmen der Erwartungen.

Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums wurden im Juni in Privatwirtschaft und öffentlichem Sektor zusammen 57.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit 115.000 Stellen einen mehr als doppelt so hohen Zuwachs prognostiziert.

Carolin Ludwig, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

17:17Über 25.600-Punkte-Marke: DAX markiert neues Rekordhoch - US-Jobdaten stützen
17:16Rastatt geht leer aus: Mercedes-Benz will neue G-Klasse in Ungarn produzieren
16:51Dax steigt auf Rekordhoch - Plus von 1,9 Prozent
16:48Dassault sieht Bruch mit Airbus bei Eurodrone
16:18SAP: Sparkurs bei Einstellungen und Dienstreisen wegen KI Fokus
15:57Optimismus in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen nachmittags zu
15:40DAX-FLASH: Index bricht nach sechs Monaten seinen Rekord - Juli-Auftakt gelungen
15:39UK green lights 470MW solar double
mehr