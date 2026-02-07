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Um 25.000-Punkte-Marke: DAX tritt am Mittwoch auf der Stelle

01.07.26 09:17 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Kaum Bewegung an Börse Frankfurt zum Start in den Mittwoch - DAX weiter bei 25.000er-Marke | finanzen.net

Nach dem starken Anstieg des deutschen Leitindex am Dienstag scheinen Anleger erst einmal eine Verschnaufpause zu brauchen. Es tut sich daher am Mittwoch zunächst wenig.

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Der DAX begann den Handelstag 0,13 Prozent höher bei 25.028,93 Zählern. Danach pendelt das Börsenbarometer weiter um die Nulllinie.
Damit würde der DAX jedoch im Bereich der runden Marke von 25.000 Punkten bleiben, die er tags zuvor zwischenzeitlich wieder etwas überschritten hatte.

Uneindeutige Vorgaben lassen Anleger zögern

Die Vorgaben aus Übersee sind nicht eindeutig. So hatte der NASDAQ 100 in den USA zwar auch nach dem europäischen Handelsende zugelegt, und auch der japanische Nikkei 225 lag am Morgen im Plus. Vom Tageshoch entfernte er sich aber bereits deutlich und mit dem südkoreanischen KOSPI gab ein anderer der jüngsten Highflyer nach. Auch die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen stocken hartnäckig.

Sommer-Blues an der Börse hält an

Der DAX pendelt seit mehr als zwei Wochen zwischen etwa 24.600 und 25.200 Punkten auf und ab. "Der deutsche Aktienindex befindet sich in einer trendlosen Verfassung", konstatierte die Landesbank Helaba. "Der DAX fällt ins Sommerloch", schrieb auch Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Der Sommer-Blues habe die Börse erfasst, die Kursschwankungen ließen nach und die Handelsumsätze gingen zurück.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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