DAX24.981 -0,1%Est506.290 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6500 +1,7%Nas26.214 +1,5%Bitcoin51.301 ±0,0%Euro1,1372 -0,4%Öl71,94 -1,3%Gold4.026 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Chipaktien mit Rekordquartal -- Yen: 40-Jahres-Tief -- Kryptodeals bringen Trump 1 Mrd. Dollar -- Bloom Energy, Novo Nordisk, Lime, Bayer, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
ViaSat – das letzte globale Spektrum-Juwel und heißer Übernahmekandidat im neuen Weltraumrennen! ViaSat – das letzte globale Spektrum-Juwel und heißer Übernahmekandidat im neuen Weltraumrennen!
Firefly Aerospace: NASA-Großauftrag könnte das Comeback einleiten Firefly Aerospace: NASA-Großauftrag könnte das Comeback einleiten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Um 25.000-Punkte-Marke: DAX tritt am Mittwoch auf der Stelle - Kein klarer Trend?

01.07.26 14:39 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Plus an Börse Frankfurt am Mittwoch - DAX weiter bei 25.000er-Marke | finanzen.net

Nach dem starken Anstieg des deutschen Leitindex am Dienstag geht es mit dem Börsenbarometer kommt der DAX heute kaum vom Fleck.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.981,3 PKT -14,5 PKT -0,06%
Charts|News|Analysen

Der DAX begann den Handelstag 0,13 Prozent höher bei 25.028,93 Zählern. Danach pendelt der Index um die Nulllinie.
Damit bleibt der DAX im Bereich der runden Marke von 25.000 Punkten, die er tags zuvor bereits zwischenzeitlich knapp überschritten hatte.

Uneindeutige Vorgaben lassen Anleger zögern

Die Vorgaben aus Übersee waren nicht eindeutig. So hatte der NASDAQ 100 in den USA zwar auch nach dem europäischen Handelsende zugelegt, und auch der japanische Nikkei 225 lag am Morgen im Plus. Vom Tageshoch entfernte er sich aber bereits deutlich und mit dem südkoreanischen KOSPI gab ein anderer der jüngsten Highflyer nach. Auch die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen stocken hartnäckig.

DAX ohne klaren Trend

Seit Mitte Juni bewegt sich der DAX zwischen etwa 24.600 und 25.200 Punkten auf und ab, ohne klaren Trend. "Der Markt bleibt in einer Phase, in der positive Impulse zwar kurzfristig stützen, aber noch nicht ausreichen, um eine neue Trendbewegung einzuleiten", schrieb Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Der DAX zeige sich weiterhin "lethargisch".

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

14:39Um 25.000-Punkte-Marke: DAX tritt am Mittwoch auf der Stelle - Kein klarer Trend?
14:26Airbus und Kawasaki suchen Schulterschluss bei Kampfdrohnen
14:22Aktien Frankfurt: Dax tritt auf der Stelle
13:48Airbus A350 und A400 M bringen Hilfe nach Venezuela
13:32Juni 2026: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
13:29Dax legt im ersten Halbjahr sechs Prozent zu - „Hier ist noch Aufwärtspotenzial“
13:16MiG-29 fangen Airbus A320 über Bulgarien ab
12:41T-Mobile streitet mit Broadcom um VMware-Support
mehr