DAX aktuell

Nach dem starken Anstieg des deutschen Leitindex am Dienstag geht es mit dem Börsenbarometer wieder leicht nach oben.

Der DAX begann den Handelstag 0,13 Prozent höher bei 25.028,93 Zählern. Danach pendelte der Index um die Nulllinie, kann sich jetzt indes leicht in der Gewinnzone vorschieben.

Damit bleibt der DAX im Bereich der runden Marke von 25.000 Punkten, die er tags bereits zwischenzeitlich etwas überschritten hatte.

Wer­bung Wer­bung

Uneindeutige Vorgaben lassen Anleger zögern

Die Vorgaben aus Übersee waren nicht eindeutig. So hatte der NASDAQ 100 in den USA zwar auch nach dem europäischen Handelsende zugelegt, und auch der japanische Nikkei 225 lag am Morgen im Plus. Vom Tageshoch entfernte er sich aber bereits deutlich und mit dem südkoreanischen KOSPI gab ein anderer der jüngsten Highflyer nach. Auch die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen stocken hartnäckig.

DAX ohne klaren Trend

Seit Mitte Juni bewegt sich der DAX zwischen etwa 24.600 und 25.200 Punkten auf und ab, ohne klaren Trend. "Der Markt bleibt in einer Phase, in der positive Impulse zwar kurzfristig stützen, aber noch nicht ausreichen, um eine neue Trendbewegung einzuleiten", schrieb Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Der DAX zeige sich weiterhin "lethargisch".

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Wer­bung Wer­bung

Carolin Ludwig, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires