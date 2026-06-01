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Unsichere Lage im Nahost-Konflikt bleibt: DAX pendelt um Nulllinie

09.06.26 09:14 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX kommt kaum vom Fleck - Iran-Krieg sorgt weiter für Vorsicht unter Anlegern | finanzen.net

Auf dem niedrigsten Stand seit fast drei Wochen tritt der deutsche Leitindex am Dienstag zunächst weitgehend auf der Stelle.

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Der DAX verbuchte zur Börseneröffnung einen kleinen Abschlag von 0,11 Prozent auf 24.589,29 Punkte. Im weiteren Verlauf hält er sich auf dem Niveau des Vortages.
Anleger blicken somit weiter von unten auf die 21-Tage-Linie, die das deutsche Börsenbarometer zu Wochenbeginn im Zuge des jüngsten globalen Ausverkaufs unterschritten hatte.

Bullen und Bären im Gleichgewicht

Der Charttechniker Martin Utschneider vom Broker Robomarkets schrieb am Morgen mit Blick auf den DAX, das Kräfteverhältnis zwischen Bullen und Bären sei vorerst ausgeglichen. In New York hatten sich die Tech-Werte am Vorabend erholt, aber nach dem europäischen Handelsschluss keinen zusätzlichen Schwung mehr gezeigt. In Asien war vor allem in Südkorea eine kräftige Erholung angesagt nach den dort sehr deutlichen Montagsverlusten, die in Europa nicht oder weniger stark zur Geltung gekommen waren.

"Der DAX bleibt auf Richtungssuche. Den initialen gestrigen Kursverlust haben offensichtlich einige Schnäppchenjäger zum Einstieg genutzt. Mit solchen Käufen ist der DAX aktuell nach unten ganz gut abgesichert. Nach oben haben zuletzt jedes Mal zügig Gewinnmitnahmen eingesetzt. Solange sich dieses Bild nicht ändert, wird sich für den deutschen Leitindex keine klare Richtung herauskristallisieren", kommentierte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners.

Unsichere Lage im Iran-Krieg sorgt weiter für Vorsicht

Gebremst wird die Kauflaune der Anleger weiterhin von der unsicheren Lage in Nahost. Nach einer neuen gefährlichen Eskalation im Konflikt zwischen dem Iran und Israel haben die Erzfeinde ihre wechselseitigen Angriffe vorerst wieder eingestellt. Beide Seiten drohten jedoch im Fall von Verstößen gegen ihre jeweiligen Bedingungen mit noch härteren Kämpfen. Die ersten gegenseitigen Angriffe seit zwei Monaten drohten, US-Präsident Donald Trumps Bemühungen zur Beendigung des Iran-Kriegs zu untergraben.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau wird für den deutschen Aktienmarkt derzeit nicht kleiner. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, PhotoSTS / Shutterstock.com

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