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Unsichere Lage im Nahost-Konflikt bleibt: DAX wenig verändert erwartet

09.06.26 07:41 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX vor kaum bewegtem Start - Iran-Krieg sorgt weiter für Vorsicht unter Anlegern | finanzen.net

Auf dem niedrigsten Stand seit fast drei Wochen dürfte der deutsche Leitindex zum Start in den Dienstag wohl zunächst weitgehend auf der Stelle treten.

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24.616,2 PKT -142,8 PKT -0,58%
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Der DAX hatte im Montagshandel letztlich 0,58 Prozent auf 24.616,22 Punkte verloren. Am Dienstag weisen vorbörsliche Indikationen auf einen kaum veränderten Start hin.
Anleger dürften somit weiter von unten auf die 21-Tage-Linie blicken, die das deutsche Börsenbarometer zu Wochenbeginn im Zuge des jüngsten globalen Ausverkaufs unterschritten hatte.

Bullen und Bären im Gleichgewicht

Der Charttechniker Martin Utschneider vom Broker Robomarkets schrieb am Morgen mit Blick auf den DAX, das Kräfteverhältnis zwischen Bullen und Bären sei vorerst ausgeglichen. In New York hatten sich die Tech-Werte am Vorabend erholt, aber nach dem europäischen Handelsschluss keinen zusätzlichen Schwung mehr gezeigt. In Asien war vor allem in Südkorea eine kräftige Erholung angesagt nach den dort sehr deutlichen Montagsverlusten, die in Europa nicht oder weniger stark zur Geltung gekommen waren.

Unsichere Lage im Iran-Krieg sorgt weiter für Vorsicht

Was bleibt, ist die nach wie vor unsichere Lage in Nahost. Diese lasse die Anleger weiter nicht in Ruhe. Nach einer neuen gefährlichen Eskalation im Konflikt zwischen dem Iran und Israel haben die Erzfeinde ihre wechselseitigen Angriffe vorerst wieder eingestellt. Beide Seiten drohten jedoch im Fall von Verstößen gegen ihre jeweiligen Bedingungen mit noch härteren Kämpfen. Die ersten gegenseitigen Angriffe seit zwei Monaten drohten, US-Präsident Donald Trumps Bemühungen zur Beendigung des Iran-Kriegs zu untergraben.

Die Marktstimmung habe sich "stabilisiert, da beide Seiten ihre Bereitschaft signalisiert hätten, die Kämpfe vorerst einzustellen", kommentierte NAB-Analyst Rodrigo Catril.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau wird für den deutschen Aktienmarkt derzeit nicht kleiner. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, PhotoSTS / Shutterstock.com

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