Unsicherheit nimmt vor US-Arbeitsmarktbericht zu: DAX pendelt um 26.000er-Marke
Nach der Erholung vom Vortag kehrt die Unsicherheit auf das Frankfurter Börsenparkett zurück. Der DAX schlägt keine eindeutige Richtung ein.
Werte in diesem Artikel
Der DAX stand zur Eröffnung der Freitagssitzung 0,07 Prozent tiefer bei 25.985,86 Punkten. Danach kann er etwas zulegen, sodass er zeitweise wieder die psychologisch wichtige 26.000-Punkte-Marke überschreitet.
Lage am Ölmarkt bleibt angespannt
Noch am vergangenen Freitag hatte der DAX ein neues Rekordhoch erreicht. Anschließend setzten jedoch vor allem die gestiegenen Ölpreise und höheren Anleiherenditen den Index unter Druck und ließen ihn zeitweise bis auf 25.727 Punkte fallen. Das zwischenzeitliche Wochenminus von mehr als drei Prozent hat sich inzwischen wieder etwas verringert.
Angespannt bleibt die Lage am Ölmarkt angesichts des erneut eskalierten Iran-Kriegs. Der Preis für die Nordseesorte Brent bewegt sich weiterhin auf dem höchsten Niveau seit Juni. In Deutschland erreichte zudem der Preis für Superbenzin der Sorte E10 am Vortag einen neuen Höchststand.
Anleihemärkte heben die Stimmung
Für wieder besser Stimmung sorgen von den Hochs zurückgekommenen Renditen an den Anleihemärkten, wenngleich diese am Morgen wieder ganz leicht anziehen. Auslöser des Zinsrückgang war am Vortag Fed-Gouverneur Christopher Waller. Er sieht endlich erste "desinflationäre Zeichen" und betonte, eine Zinspause im September zu unterstützen, sollten die Inflationsdaten für August die jüngsten Fortschritte im Juni und im Juli bestätigen. In diesem Zusammenhang sind die Blicke auf die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag gerichtet. Die US-Notenbank hat ein Doppelmandat, das zum einen die Eingrenzung der Inflation und zum anderen die Unterstützung des Arbeitsmarktes beinhaltet.
Letzte DAX-Rekorde
Der DAX hat vergangenen Freitag zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.618,74 Zähler stieg. Am gleichen Tag erreichte er zum Handelsende bei 26.569,99 Punkten eine die letzte Bestmarke auf Schlusskursbasis.
Bettina Schneider, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ölpreis (Brent)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ölpreis (Brent)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, PhotoSTS / Shutterstock.com