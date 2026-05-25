DAX aktuell

Nachdem dem deutschen Leitindex an Pfingstmontag ein deutlicher Sprung über die Marke von 25.000 Punkten gelang, dürfte es am Dienstag schon wieder leicht nach unten gehen.

Der DAX konnte am Pfingstmontag dank einer Rally die 25.000-Punkte-Marke wieder zurückgewinnen. Doch schon am Dienstag zeichnen sich vorbörslich wieder Verluste ab.

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Knapp vor dem Rekord vom Januar lassen es die Anleger am Dienstag im DAX etwas ruhiger angehen. In Asien ist der Handel am Morgen durchwachsen. Der Ölpreis der Nordseesorte Brent ist wieder etwas höher als zu Wochenbeginn. Das US-Militär hat trotz der Waffenruhe im Süden des Irans Raketenstellungen angegriffen sowie im Bereich der Straße von Hormus Boote attackiert, die Minen in der Meerenge verlegen wollten.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau wird am deutschen Aktienmarkt wieder kleiner. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX