DAX aktuell

Nachdem dem deutschen Leitindex an Pfingstmontag ein deutlicher Sprung über die Marke von 25.000 Punkten gelang, ging es am Dienstag wieder leicht nach unten.

Der DAX stieg etwas tiefer in den Dienstagshandel ein. Im Anschluss fiel er noch etwas weiter zurück, die Verluste blieben im Tagesverlauf jedoch moderat. Im Handel war von Gewinnmitnahmen die Rede. Schlussendlich ging es jedoch etwas weiter nach unten, sodass das deutsche Börsenbarometer 0,8 Prozent tiefer bei 25.184,89 Punkten aus dem Handel ging.

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Der DAX hatte am Dienstag seiner jüngsten Kursrally Tribut gezollt. Trotz der aktuell etwas zugespitzten Lage im Iran-Krieg hielten sich die Gewinnmitnahmen in Grenzen. Allerdings "wachsen schon wieder die Zweifel, ob es tatsächlich zeitnah zu einer schnellen und reibungslosen Einigung zwischen den Kriegsparteien kommen kann", warnte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets.

Am Pfingstmontag hatte der DAX dank der anhaltenden Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs wieder die 25.000-Punkte-Marke geknackt und war zeitweise bis auf 25.438 Punkte geklettert. Das Rekordhoch aus dem Januar bei 25.507 Punkten rückte damit in greifbare Nähe. Ohne Impulse der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street hatte es allerdings nicht für eine neue Bestmarke gereicht.

Durchwachsene Vorgaben und steigende Ölpreise

Von den Vortags freundlichen asiatischen Börsen kamen zuletzt durchwachsene Signale. Zudem zogen die deutlich gesunkenen Ölpreise wieder an, nachdem das US-Militär trotz der Waffenruhe im Süden des Irans Raketenstellungen angegriffen sowie im Bereich der Straße von Hormus Boote attackiert hat, die Minen in der Meerenge verlegen wollten.

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Nordex und Infineon im Fokus

Unternehmensseitig sah die Agenda an diesem Dienstag übersichtlich aus. Die seit dem Mehrjahreshoch von knapp 52 Euro Ende April etwas schwächelnden Aktien von Nordex gerieten angesichts eines Auftrags aus der Türkei für Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 110 Megawatt in den Fokus.

Die enorm gut gelaufenen Technologiewerte und hier insbesondere Infineon standen etwas unter Druck.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau wird am deutschen Aktienmarkt wieder kleiner. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Martina Köhler, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX