DAX aktuell

Nachdem dem deutschen Leitindex an Pfingstmontag ein deutlicher Sprung über die Marke von 25.000 Punkten gelang, geht es am Dienstag schon wieder leicht nach unten.

Der DAX steigt 0,12 Prozent tiefer bei 25.359,75 Punkten in den Dienstagshandel ein.

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Knapp vor dem Rekord vom Januar lassen es die Anleger am Dienstag im DAX etwas ruhiger angehen. In Asien ist der Handel am Morgen durchwachsen. Der Ölpreis der Nordseesorte Brent ist wieder etwas höher als zu Wochenbeginn. Das US-Militär hat trotz der Waffenruhe im Süden des Irans Raketenstellungen angegriffen sowie im Bereich der Straße von Hormus Boote attackiert, die Minen in der Meerenge verlegen wollten.

Nordex im Fokus

Unternehmensseitig sieht die Agenda an diesem Dienstag übersichtlich aus. Die seit dem Mehrjahreshoch von knapp 52 Euro Ende April etwas schwächelnden Aktien von Nordex gelangen angesichts eines Auftrags aus der Türkei für Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 110 Megawatt in den Fokus.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau wird am deutschen Aktienmarkt wieder kleiner. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

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Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX