US-Arbeitsmarktdaten voraus: DAX dürfte zum Start weiter um 25.000er-Marke pendeln

DAX aktuell

02.10.26 07:21 Uhr

Der DAX ringt vor dem Wochenende um die 25.000er-Marke. Anleger hoffen nach dem Anleihen-Ausverkauf auf Beruhigung und warten gespannt auf die US-Arbeitsmarktdaten.

• Hohe Inflationszahlen in Europa und die steigenden Renditen an den Anleihemärkten, insbesondere in den USA, trugen zur Schwäche des DAX bei, der im September etwa 4 % verlor.

• Technologiewerte reagierten auf Micron-Bilanz mit gemischten Signalen, während steigende Ölpreise und US-Anleiherenditen die Marktstimmung belasteten.

• Der DAX fiel zum Handelsstart um 0,56 % auf 25.058 Punkte und schloss letztlich mit einem Minus von 1,03 % bei 24.939 Punkten, unter der wichtigen 25.000er-Marke.

Der DAX dürfte sich vor dem Wochenende weiter um die psychologisch wichtige 25.000er-Marke bewegen. Vorbörslich deuten sich kleine Aufschläge an.

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Anleihemarkt in ruhigerem Fahrwasser

Der deutsche Aktienmarkt befindet sich weiterhin im Spannungsfeld von Zins - und Inflationssorgen

Am Anleihemarkt hat sich die Lage über Nacht etwas beruhigt nach dem jüngsten Ausverkauf, der französische Staatsanleihen besonders trifft. Die US-Aktienmärkte hatten sich nach dem XETRA-Schluss etwas erholt und die Futures bestätigten diese Tendenz über Nacht. In Asien jedoch verlief der Handel durchwachsen mit relativ hohen Verlusten in Hongkong. Dort hatte der Handel allerdings feiertagsbedingt am Vortag geruht.

US-Arbeitsmarktdaten könnten für Bewegung sorgen

Anleger warten nun gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag wichtige Impulse geben dürfte. Laut einem Händler würde ein konjunkturell gutes Signal "das Szenario länger anhaltend hoher Zinsen untermauern" und den Druck auf Risikoanlagen weiter erhöhen.

Letzte DAX-Rekorde

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Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires