US-Arbeitsmarktdaten voraus: DAX setzt sich wieder deutlich von 25.000-Punkte-Marke ab
Der DAX verbucht vor dem Wochenende Gewinne und kann sich damit von der runden 25.000er-Marke wieder komfortabel absetzen. Anleger warten derweil auf Konjunkturdaten.
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Der DAX stieg mit einem Plus von 0,22 Prozent bei 24.995,29 Punkten in den Handel ein. Im Anschluss setzt er sich weiter nach oben ab, sodass er wieder deutlicher von der psychologisch wichtigen 25.000er-Marke entfernt notiert.
Anleihemarkt in ruhigerem Fahrwasser
Am Anleihemarkt hat sich die Lage über Nacht etwas beruhigt nach dem jüngsten Ausverkauf, der französische Staatsanleihen besonders trifft. Die US-Aktienmärkte hatten sich nach dem XETRA-Schluss etwas erholt und die Futures bestätigten diese Tendenz über Nacht. In Asien jedoch verlief der Handel durchwachsen mit relativ hohen Verlusten in Hongkong. Dort hatte der Handel allerdings feiertagsbedingt am Vortag geruht.
US-Arbeitsmarktdaten könnten für Bewegung sorgen
Anleger warten nun gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag wichtige Impulse geben dürfte. Laut einem Händler würde ein konjunkturell gutes Signal "das Szenario länger anhaltend hoher Zinsen untermauern" und den Druck auf Risikoanlagen weiter erhöhen.
Letzte DAX-Rekorde
Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.
Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires
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