DAX24.898 +0,2%Est505.992 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 +6,1%Nas22.590 ±-0,0%Bitcoin57.844 +3,7%Euro1,1859 -0,1%Öl67,58 ±0,0%Gold4.988 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Microsoft 870747 Heidelberg Materials 604700 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX stabil -- Wall Street uneins -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Ein fataler Rückschritt? Trumps Klimakahlschlag könnte sich als Spiel mit dem Feuer herausstellen! Ein fataler Rückschritt? Trumps Klimakahlschlag könnte sich als Spiel mit dem Feuer herausstellen!
Hot Stocks heute: US-Aktienrückkäufe trocknen aus - ROLLS-ROYCE hat Schub Hot Stocks heute: US-Aktienrückkäufe trocknen aus - ROLLS-ROYCE hat Schub
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

US-Inflationsdaten im Blick: DAX am Freitag auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde

13.02.26 16:38 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX pendelt um die Nulllinie - US-Inflation im Blick | finanzen.net

Nach den Kurskapriolen vom Vortag zeigt sich der DAX auch am Freitag in einer engen Range volatil. US-Inflationsdaten bringen nur wenig Impulse.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.896,0 PKT 43,3 PKT 0,17%
Charts|News|Analysen

Der DAX zeigte sich zum Start 0,12 Prozent tiefer bei 24.822,30 Punkten. Nachdem es im frühen Handel ganz kurz auf grünes Terrain ging, pendelte er im weiteren Verlauf um die Nulllinie. Die am Nachmittag veröffentlichten US-Inflationsdaten brachten dem Index anschließend wieder ein leichtes Plus - größere Ausschläge bleiben bislang jedoch aus.

Wer­bung

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

KI-Sorgen nehmen wieder Überhand

Laut der Helaba würde aus technischer Sicht erst ein nachhaltiger Anstieg über die 25.000 Punkte den Weg zur Bestmarke frei machen. Auf dem Weg dahin hatte das Hoch seit Mitte Januar am Donnerstag nicht lange gewährt, da die Gewinne nach dem US-Handelsstart wieder abgegeben wurden. Einmal mehr griffen KI-Sorgen im New Yorker Handel auf viele Branchen durch. Der US-Tech-Index NASDAQ 100 verlor am Donnerstag zwei Prozent - den Löwenanteil aber bereits bis zum europäischen Handelsende.

Augenmerk auf US-Inflation

Am Freitag kommt besonderes Augenmerk den am Nachmittag veröffentlichten Inflationszahlen aus den USA zu. Die Verbraucherpreise in den USA, die für den Handlungsspielraum der Fed entscheidend sind, stiegen im Januar etwas weniger stark als erwartet. Der Ökonom Ralf Umlauf von der Helaba sprach daher von "Entspannung an der Inflationsfront". Er geht davon aus, dass die Notenbanker derzeit nicht unmittelbar unter Handlungsdruck stehen. Für die kommenden Monate sieht er jedoch weiterhin Anhaltspunkte, die Zinssenkungserwartungen stützen.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: Ralph Orlowski/Getty Images, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Mehr zum Thema DAX 40

16:38US-Inflationsdaten im Blick: DAX am Freitag auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde
15:57Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer
15:40Deutsche-Bank-Chef Sewing fordert gemeinsame EU-Schulden - aber nur für Verteidigung
15:31WOCHENAUSBLICK: Dax-Anleger begeben sich vor Daten am Freitag in Lauerstellung
15:30Is Merck (MRK) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
15:03Epstein files implicate Germany's Deutsche Bank
15:00Merck & Co., Inc. (MRK) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
14:53Aktien Frankfurt: Dax nach US-Inflation im Plus - Weiter unter 25.000 Punkten
mehr