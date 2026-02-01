DAX aktuell

Nach den Kurskapriolen vom Vortag zeigt sich der DAX auch am Freitag in einer engen Range volatil. US-Inflationsdaten bringen nur wenig Impulse.

Der DAX zeigte sich zum Handelsstart 0,12 Prozent tiefer bei 24.822,30 Punkten. Nachdem es ganz kurz auf grünes Terrain ging, pendelte er im Verlauf zunächst lange um die Nulllinie. Die am Nachmittag veröffentlichten US-Inflationsdaten brachten dem Index anschließend ein leichtes Plus - größere Ausschläge blieben bislang jedoch aus.



Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

KI-Sorgen nehmen wieder Überhand

Laut der Helaba würde aus technischer Sicht erst ein nachhaltiger Anstieg über die 25.000 Punkte den Weg zur Bestmarke frei machen. Auf dem Weg dahin hatte das Hoch seit Mitte Januar am Donnerstag nicht lange gewährt, da die Gewinne nach dem US-Handelsstart wieder abgegeben wurden. Einmal mehr griffen KI-Sorgen im New Yorker Handel auf viele Branchen durch. Der US-Tech-Index NASDAQ 100 verlor am Donnerstag zwei Prozent - den Löwenanteil aber bereits bis zum europäischen Handelsende.

Augenmerk auf US-Inflation

Am Freitag kommt besonderes Augenmerk den am Nachmittag veröffentlichten Inflationszahlen aus den USA zu. Die Verbraucherpreise in den USA, die für den Handlungsspielraum der Fed entscheidend sind, stiegen im Januar etwas weniger stark als erwartet. Der Ökonom Ralf Umlauf von der Helaba sprach daher von "Entspannung an der Inflationsfront". Er geht davon aus, dass die Notenbanker derzeit nicht unmittelbar unter Handlungsdruck stehen. Für die kommenden Monate sieht er jedoch weiterhin Anhaltspunkte, die Zinssenkungserwartungen stützen.

