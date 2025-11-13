DAX24.400 +0,1%Est505.811 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,09 +3,5%Nas23.406 -0,3%Bitcoin89.154 +1,8%Euro1,1614 +0,2%Öl62,51 -0,3%Gold4.238 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX zurückhaltend -- Asiens Märkte etwas höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, VW, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie profitiert: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant Deutsche Telekom-Aktie profitiert: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant
Energiekontor-Aktie zieht an: Zuversicht für erreichen der Jahresziele Energiekontor-Aktie zieht an: Zuversicht für erreichen der Jahresziele
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
DAX aktuell

US-Shutdown beendet: DAX kommt kaum voran - Rekord bleibt in Sichtweite

13.11.25 09:27 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an Börse Frankfurt - Shutdown-Ende lässt DAX weitgehend kalt | finanzen.net

Der DAX bewegt sich im Donnerstagshandel zunächst kaum. Das Ende des partiellen US-Regierungsstillstands ist offenbar schon in die Kurse eingepreist.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.404,4 PKT 23,0 PKT 0,09%
Charts|News|Analysen

Der DAX begann den Donnerstagshandel um minimale 0,06 Prozent schwächer bei 24.367,70 Punkten und kommt auch weiterhin kaum vom Fleck.
Damit bleibt sein Rekord von Anfang Oktober jedoch weiterhin in Sichtweite.

Wer­bung

DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

US-Shutdown beendet

Nach 43 Tagen ist der bisher längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) durch die Unterschrift des Präsidenten unter den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt beendet. Der Etat gilt aber nur bis Ende Januar. Wenn bis dahin kein regulärer Haushalt verabschiedet werden kann, könnte es ab Februar erneut zu einem Shutdown kommen.

Die Börsen hatten die Aussicht auf ein Ende des Shutdowns in den vergangenen Tagen bereits gefeiert. Der US-Leitindex Dow Jones schaffte am Vorabend einen neuen Rekordstand nach über dreieinhalb Prozent Erholung vom Zwischentief. Der DAX schloss sich im Wochenverlauf ähnlich stark an.

Wer­bung

Kommt jetzt die Jahresendrally beim DAX?

Sollte der DAX heute oder in den kommenden Tagen auf nachhaltige neue Rekorde ausbrechen, würde sich die Jahresendrally mit neuen Kaufsignalen erst richtig entfalten, sagte ein Marktanalyst. Die Chancen dafür seien gut, einerseits wegen der steigenden Gewinnschätzungen aufgrund der günstig verlaufenden Berichtssaison und zum anderen wegen der Anzeichen eines moderaten Konjunkturaufschwungs im kommenden Jahr. Das Ende des Shutdown in den USA sei dagegen an den globalen Märkten weitgehend eingepreist: "Die Musik spielt derzeit an den europäischen Märkten", so ein Händler. Die Relativ Stärke habe klar Richtung Europa gedreht, und zuletzt auch wieder Richtung DAX.

Bilanzflut

Am Donnerstag legen eine Reihe von Unternehmen ihre Zahlen vor. Aus dem DAX sind es die Deutsche Telekom, Merck und Siemens. Dazu kommen zig Unternehmen aus dem MDAX und SDAX.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

09:32DAX – Erholung ausgebaut
09:30Trading Idee: DAX - Kursziel 24.500 Punkte erreicht!
09:27Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Gewinne
09:27Börse: Dax startet nach US-Shutdown-Ende leicht im Plus, Dow Jones mit Rekord
09:27US-Shutdown beendet: DAX kommt kaum voran - Rekord bleibt in Sichtweite
09:23Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax-Aufschwung stockt - Shutdown-Ende eingepreist
09:10DAX - Was der RSI aktuell aussagt!
09:10DAX - Was der RSI aktuell aussagt!
mehr