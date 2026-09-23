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DAX aktuell

Verhandlungen zwischen USA und Iran: DAX fester erwartet - Vortageshoch im Blick

Verhandlungen zwischen USA und Iran: DAX fester erwartet - Vortageshoch im Blick

Zur Wochenmitte dürfte es am deutschen Aktienmarkt angesichts neuer Verhandlungen zwischen dem Iran un den USA zunächst nach oben gehen.

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Der DAX hatte am Dienstag zum Handelsende ein marginales Kursplus von 0,02 Prozent auf 25.578,85 Punkte verbucht. Am Mittwoch dürfte der deutsche Leitindex jedoch nochmals sein im Handelsverlauf erreichtes Vortageshoch bei 25.783 Punkten ins Visier nehmen: Vorbörsliche Indikationen prognostizieren zeitweise einen rund ein halbes Prozent höheren Start bei 25.700 Punkten.

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Für gute Laune sorgt dabei unter anderem der Blick auf den NASDAQ 100. Dieser kletterte am Dienstag erstmals seit Juni wieder auf ein Rekordhoch.

USA und Iran verhandeln bei UN - Ölpreise geben nach

Für frischen Schwung sorgt zur Wochenmitte nun, dass erstmals seit Monaten wieder Vertreter der Kriegsparteien USA und Iran zu Verhandlungen zusammengekommen sind. Der Austausch am Rande der UN-Generalversammlung in New York sei "sehr gut" gelaufen und habe drei Stunden gedauert, sagte US-Präsident Donald Trump am Dienstag vor Reportern. Dessen ungeachtet warnte Trump auch, dass er den Iran vernichten könnte, falls es keine Einigung zur Beendigung des Krieges gebe. Iranische Staatsmedien bestätigten die Verhandlungen.

Neben Frieden hoffen die Anleger vor allem auf eine deutliche Entspannung am Ölmarkt. Die Sorge über die Folgen einer längeren Blockade von Öllieferungen durch die Straße von Hormus hatte den Preis für Rohöl der Sorte Brent in der vergangenen Woche noch zeitweise bis an die Marke von 110 Dollar getrieben. Inzwischen liegt der Ölpreis wieder klar unter 100 Dollar.

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Treffen zwischen Trump und Xi rückt näher

Auch ein anderes politisches Treffen bleibt im Blick: Am Donnerstag trifft US-Präsident Donald Trump auf den chinesischen Staatschef Xi Jinping. Dabei dürfte es um so relevante Themen wie Handel, Künstliche Intelligenz, Lieferketten und geopolitische Fragen gehen. Offizielle beider Seiten äußerten sich inzwischen optimistisch zu den Vorbereitungsgesprächen.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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