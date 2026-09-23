Verhandlungen zwischen USA und Iran: DAX gibt letztlich nach - Ölpreise im Blick

DAX aktuell

23.09.26 17:40 Uhr

Zur Wochenmitte ging es am deutschen Aktienmarkt angesichts neuer Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA zunächst nach oben. Dann setzte sich aber wieder die Unsicherheit durch.

• Meta Platforms verzeichnete einen Tagesgewinn von über 11 Prozent, getrieben durch positive Reaktionen auf die neue KI "Muse" und optimistische Analystenbewertungen.

• Die Ölpreise fielen nach anfänglichen Aufschlägen, nachdem der Iran Gesprächsbereitschaft mit den USA signalisiert hatte und eine Öffnung der Straße von Hormus in Aussicht stellte.

• Der DAX schloss mit einem marginalen Plus von 0,02 Prozent bei 25.578,85 Punkten, blieb jedoch unter seiner 50-Tage-Linie bei 25.775 Punkten.

Der DAX stand zur Startglocke am Mittwoch 0,57 Prozent im Plus bei 25.724,13 Zählern. Im Anschluss hielt er sich zunächst auf höherem Niveau, fiel dann aber deutlicher unter die Nulllinie zurück. Letztlich verbuchte er Verluste von 0,66 Prozent auf 25.410,63 Punkte.

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Für gute Laune sorgte zunächst unter anderem der Blick auf den NASDAQ 100. Dieser kletterte am Dienstag erstmals seit Juni wieder auf ein Rekordhoch.

USA und Iran verhandeln bei UN - Ölpreise volatil

Frischen Schwung bringt zur Wochenmitte nun, dass erstmals seit Monaten wieder Vertreter der Kriegsparteien USA und Iran zu Verhandlungen zusammengekommen sind. Der Austausch am Rande der UN-Generalversammlung in New York sei "sehr gut" gelaufen und habe drei Stunden gedauert, sagte US-Präsident Donald Trump am Dienstag vor Reportern. Dessen ungeachtet warnte Trump auch, dass er den Iran vernichten könnte, falls es keine Einigung zur Beendigung des Krieges gebe. Iranische Staatsmedien bestätigten die Verhandlungen.

Neben Frieden hofften die Anleger vor allem auf eine deutliche Entspannung am Ölmarkt. Die Sorge über die Folgen einer längeren Blockade von Öllieferungen durch die Straße von Hormus hatte den Preis für Rohöl der Sorte Brent in der vergangenen Woche noch zeitweise bis an die Marke von 110 Dollar getrieben. Nachdem der Ölpreis am Morgen wieder klar unter 100 Dollar lag, zog er nun jedoch wieder leicht an.

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Warum internationale Anleger deutsche Aktien meiden

Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, bleibt gleichwohl skeptisch: "Die politische Unsicherheit in Deutschland lässt internationale Anleger derzeit einen großen Bogen um deutsche Aktien machen." Man fordere Gewissheit, dass die politische Stabilität auf Bundesebene gewahrt bleiben kann, nachdem die regierenden Parteien auf Landesebene herbe Wahlniederlagen erlitten haben.

Treffen zwischen Trump und Xi rückt näher

Auch ein anderes politisches Treffen blieb im Blick: Am Donnerstag trifft US-Präsident Donald Trump auf den chinesischen Staatschef Xi Jinping. Dabei dürfte es um so relevante Themen wie Handel, Künstliche Intelligenz, Lieferketten und geopolitische Fragen gehen. Offizielle beider Seiten äußerten sich inzwischen optimistisch zu den Vorbereitungsgesprächen.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

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Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Evelyn Schmal, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires