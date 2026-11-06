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DAX aktuell

Verkaufsdruck an Frankfurter Börse: DAX mit Verlusten - Asiens Börsen ebenfalls tiefrot

Verkaufsdruck an Frankfurter Börse: DAX mit Verlusten - Asiens Börsen ebenfalls tiefrot

Nachdem es bereits im gestrigen Handel deutlich nach unten ging, scheuen Anleger an den Märkten auch heute das Risiko. Rote Vorzeichen dominieren das Bild.

Werte in diesem Artikel
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Am letzten Handelstag der Woche sind am deutschen Aktienmarkt Verluste auszumachen. Der starke Kursrutsch an den US-Aktienmärkten im Zuge des Ausverkaufs im KI- und Halbleitersektor drückt am Freitag den zuletzt noch rekordhohen DAX zeoitweise wieder unter die 26.000-Punkte-Marke.
Der Leitindex ging um 1,72 Prozent tiefer bei 25.870,31 Punkten in die Sitzung und zeigt sich weiter deutlich abgeschlagen. Bereits am Vortag hatte er seinen Höhenflug bei einem neuen Rekordhoch von 26.692,90 Zählern abgebrochen und letztlich leichter geschlossen.

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Asiens Börsen rutschen ab

Der Nikkei 225 verliert am Freitag zuletzt 6,23 Prozent auf 57.273,12 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 1,08 Prozent schwächer bei 3.650,05 Zählern.

In Hongkong sinkt der Hang Seng daneben um 1,01 Prozent auf 24.547,77 Punkte.

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An den asiatischen Märkten zeigt sich am Freitag eine deutliche Verlustwelle. Im Kielwasser der schwachen Wall Street-Vorgaben gaben die regionalen Indizes angeführt vom Technologiesektor spürbar nach. Besonders heftig traf es erneut die Börsen in Japan und Südkorea, wo deutliche Verkäufe bei Tech-Aktien die Leitindizes im frühen Geschäft stark belasteten, bevor eine leichte Stabilisierung einsetzte. Am Markt werden wachsende Zweifel an der Rentabilität der hohen KI-Investitionen genannt, verstärkt durch Regulierungssorgen nach dem Wahlsieg der US-Demokraten.

Schwache US-Vorgaben

Der massive Kursrutsch in den USA prägt am Freitag zunächst auch das Geschehen im rekordhohen DAX. "An der Wall Street ist genau das eingetreten, was Anleger seit Monaten befürchten: dass sich das Klumpenrisiko aus wenigen Tech-Schwergewichten rächt und die großen Indizes mit in die Tiefe reißt, wenn sie einmal stärker fallen sollten", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Die Angst vor einem KI-Ausbaustopp durch die Demokraten trübt die Stimmung."

Nach anfänglichen Gewinnen drehte der Dow Jones im Tagesverlauf klar ins Minus und schloss mit einem Abschlag von 3,44 Prozent bei 51.521,28 Punkten.
Noch stärker erwischt hat es den technologielastigen NASDAQ Composite: Nach einem bereits schwachen Handelsauftakt weitete der Index seine Verluste bis zum Feierabend auf 5,52 Prozent aus und stand zum Schluss bei 24.315,00 Zählern.

Letzte DAX-Rekorde

Seinen historischen Höchststand markierte der deutsche Leitindex am 05. November mit 26.692,90 Zählern. Das Rekordhoch auf Schlusskursbasis wurde am 28. August bei 26.569,99 Punkten erreicht.

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Evelyn Schmal, Melanie Schürmann, Redaktion Finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: BEST-BACKGROUNDS / Shutterstock.com, Immersion Imagery / Shutterstock.com

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