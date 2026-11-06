Verkaufsdruck an Frankfurter Börse: DAX mit Verlusten - NASDAQ erholt sich vom Absturz am Vortag

DAX aktuell

06.11.26 15:54 Uhr

Nachdem es bereits im gestrigen Handel deutlich nach unten ging, scheuen Anleger an den Märkten auch heute das Risiko. Rote Vorzeichen dominieren das Bild.

• An den US-Märkten führte der starke Kursrutsch bei Tech-Aktien zu erheblichen Verlusten im Dow Jones und NASDAQ, was die Sorge vor einer Abwärtsspirale durch das Klumpenrisiko in Tech-Werten verstärkte.

• Die asiatischen Börsen, darunter Nikkei 225, Shanghai Composite und Hang Seng, verzeichneten am Freitag deutliche Verluste, getrieben durch schwache US-Vorgaben und Sorgen um die Rentabilität von KI-Investitionen.

• Der DAX eröffnete am Donnerstag leicht im Plus, erreichte kurzzeitig ein neues Allzeithoch bei 26.692,90 Punkten, fiel aber im Verlauf deutlich zurück und schloss schließlich 0,43 % im Minus bei 26.325,01 Punkten.

Am letzten Handelstag der Woche sind am deutschen Aktienmarkt Verluste auszumachen. Der starke Kursrutsch an den US-Aktienmärkten im Zuge des Ausverkaufs im KI- und Halbleitersektor drückt am Freitag den zuletzt noch rekordhohen DAX zeitweise wieder unter die 26.000-Punkte-Marke.

Der Leitindex ging um 1,72 Prozent tiefer bei 25.870,31 Punkten in die Sitzung und zeigt sich weiter deutlich abgeschlagen. Bereits am Vortag hatte er seinen Höhenflug bei einem neuen Rekordhoch von 26.692,90 Zählern abgebrochen und letztlich leichter geschlossen.

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Asiens Börsen rutschten ab

Der Nikkei 225 verlor am Freitag letztlich 5,96 Prozent auf 57.434,77 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite 1,10 Prozent schwächer bei 3.649,18 Zählern.

In Hongkong sank der Hang Seng daneben um 1,27 Prozent auf 24.481,86 Punkte.

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An den asiatischen Märkten zeigte sich am Freitag eine deutliche Verlustwelle. Im Kielwasser der schwachen Wall Street-Vorgaben gaben die regionalen Indizes angeführt vom Technologiesektor spürbar nach. Besonders heftig traf es erneut die Börsen in Japan und Südkorea, wo deutliche Verkäufe bei Tech-Aktien die Leitindizes im frühen Geschäft stark belasteten, bevor eine leichte Stabilisierung einsetzte. Am Markt werden wachsende Zweifel an der Rentabilität der hohen KI-Investitionen genannt, verstärkt durch Regulierungssorgen nach dem Wahlsieg der US-Demokraten.

Schwache US-Vorgaben

Der massive Kursrutsch in den USA prägt am Freitag zunächst auch das Geschehen im rekordhohen DAX . "An der Wall Street ist genau das eingetreten, was Anleger seit Monaten befürchten: dass sich das Klumpenrisiko aus wenigen Tech-Schwergewichten rächt und die großen Indizes mit in die Tiefe reißt, wenn sie einmal stärker fallen sollten", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank . "Die Angst vor einem KI-Ausbaustopp durch die Demokraten trübt die Stimmung."

Nach anfänglichen Gewinnen drehte der Dow Jones im Tagesverlauf klar ins Minus und schloss mit einem Abschlag von 3,44 Prozent bei 51.521,28 Punkten. Am Freitag ging es weiter abwärts: So verliert das Börsenbarometer anfänglich 0,86 Prozent auf 51.078,85 Zähler, kann anschließend jedoch die Verluste etwas eingrenzen.

Noch stärker erwischt hatte es den technologielastigen NASDAQ Composite: Nach einem bereits schwachen Handelsauftakt weitete der Index seine Verluste bis zum Feierabend auf 5,52 Prozent aus und stand zum Schluss bei 24.315,00 Zählern. Vor dem Wochenende kann er sich jedoch erholen und startete zunächst 1,18 Prozent höher bei 24.602,48 Punkten. Er verbleibt auch weiterhin auf grünem Terrain.

Experten wollten den gestrigen Kursrutsch nicht überbewerten. "Wir gehen davon aus, dass der KI-Investitionszyklus weiterhin intakt ist, das Gewinnwachstum der Unternehmen stabil bleibt und ein positives globales Konjunkturumfeld die Aktienmärkte stützen dürfte", sagte Mark Haefele, Chefanlagestratege beim Vermögensverwalter UBS Global Wealth Management. Auch wenn es nach den Ergebnissen der Parlamentswahlen in den USA zu einer Phase der Marktverunsicherung kommen könnte, glaube er nicht, dass die Fundamentaldaten einen anhaltenden Abschwung an den Börsen rechtfertigen.

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US-Arbeitsmarktbericht stützt

Auslöser für die Erholung an der Wall Street ist der offizielle Arbeitsmarktbericht, der für Oktober einen überraschend kräftigen Stellenzuwachs ausweist. Außerhalb der Landwirtschaft wurden im Oktober 165.000 neue Jobs geschaffen, Volkswirte hatten lediglich 59.000 erwartet. Zudem ging die Arbeitslosenquote entgegen den Prognosen leicht zurück. Der robuste Arbeitsmarkt könnte der US-Notenbank allerdings zusätzliche Gründe für eine Zinserhöhung im Dezember liefern.

Letzte DAX-Rekorde

Seinen historischen Höchststand markierte der deutsche Leitindex am 05. November mit 26.692,90 Zählern. Das Rekordhoch auf Schlusskursbasis wurde am 28. August bei 26.569,99 Punkten erreicht.

Evelyn Schmal, Melanie Schürmann, Martina Köhler, Redaktion Finanzen.net mit Material von dpa-AFX