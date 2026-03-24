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Verwirrung um Atomabkommen: DAX nach stabilem Start schwächer - Ölpreise steigen wieder

24.03.26 10:19 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX gibt ab nach uneinheitlichen News zum Iran-Krieg | finanzen.net

Die massive Zwischenerholung vom Montagmittag dürfte zunächst ein Strohfeuer in den Wirren des Iran-Kriegs bleiben.

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Am Dienstag ging der DAX mit einem marginalen Plus von 0,1 Prozent auf 22.677,09 Punkte stabil an den Handelsstart. Aktuell fällt das Börsenbarometer jedoch klar zurück - zeitweise unter die 22.500-Punkte-Marke.

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Der Leitindex trotzte zunächst widersprüchlichen Signalen über einen möglichen Atom-Deal im Iran-Krieg.

Wende im Iran-Krieg? Trump plant Telefonat mit Teheran

Während US-Präsident Donald Trump trotz gegenteiliger Signale aus dem Iran Hoffnung auf ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Krieges verbreitet und ein Telefonat mit der iranischen Seite am kommenden Montag ankündigte, gehen die Kämpfe vorerst weiter. Aus Teheran gab es für geplante Gespräche bisher keine Bestätigung.

Hoffen auf Ende des Krieges löste Vortagesrally aus

Am Montag war der DAX mit 21.863 Punkten zunächst auf einen Tiefpunkt seit April 2025 abgesackt, bevor eine Kurznachricht des US-Präsidenten auf seiner Plattform Truth Social für Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende und eine entsprechende Erholungsrally sorgte.

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Der DAX schoss innerhalb weniger Minuten um mehr als 1.200 Punkte oder rund sechs Prozent nach oben; der Ölpreise tauchte unter die 100-Dollar-Marke ab. Bei anschließend widersprüchlicher Nachrichtenlage ebbte die Euphorie jedoch schnell ab, es blieb allenfalls ein zarter Hoffnungsschimmer.

Ölpreis zieht wieder an

Inzwischen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Auslieferung im Mai zeitweise fast 104 US-Dollar. Und der Ölpreis mit seinen Auswirkungen auf die Inflation und seiner Signalwirkung für die Konjunkturerwartungen bleibt das Zünglein an der Waage.
Die Anleger fürchten dabei weniger kurzfristige Spitzen als einen über lange Zeit zu hohen Ölpreis - wie seit inzwischen etwa vier Wochen Iran-Krieg.

DAX-Rekord vom Januar rückt weiter in die Ferne

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

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Alexandra Hesse, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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