DAX aktuell

Zwischen hohen Ölpreisen und Quartalszahlen: Der deutsche Leitindex kann die Anfangsverluste ausbügeln und steigt wieder über 24.000 Punkte.

Der DAX begann den Donnerstagshandel ein Prozent tiefer bei 23.715,71 Punkten. Im Anschluss grenzte er die Verluste vollends ein. Inzwischen bewegt sich das Barometer auf grünem Terrain und konnte die 24.000-Punkte-Marke zurückerobern.

Wer­bung Wer­bung

Belastungsfaktor Ölpreise

Am Aktienmarkt kommen die Anleger am Donnerstag zunehmend ins Grübeln. Steigende Ölpreise belasten. So kostete Öl der Nordseesorte Brent zuletzt 125 Dollar, dies ist der höchste Stand seit Beginn des Iran-Kriegs. Angesichts der daraus folgenden Inflationsrisiken werden mögliche Zinsanhebungen nun stärker in den Überlegungen der Marktteilnehmer berücksichtigt. Dies drückt auch den DAX weiter nach unten.

Zahlenreigen geht weiter

Auch am Donnerstag setzt sich die Berichtssaison mit vollem Schwung fort. Verdauen müssen heimische Anleger zahlreiche Bilanzen von Techriesen aus den USA, dort hatten nachbörslich Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft gleich vier Unternehmen aus der Gruppe der Magnificent 7 ihre Bücher geöffnet. In Deutschland rücken nun Quartalsberichte BASF, DHL, Volkswagen und MTU Aero Engines in den Fokus.

EZB verkündet Zinsentscheidung

Nach der Fed kommt die EZB: Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend den Leitzins wie erwartet unverändert gelassen. Die Inflation wird aber auch in den Vereinigten Staaten ein immer brisanteres Thema. An diesem Donnerstag steht am Nachmittag die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda. Auch die EZB wird die Leitzinsen voraussichtlich erneut nicht verändern. Ökonomen erwarten, dass die Notenbank die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Kriegs zunächst abwarten dürfte.

Wer­bung Wer­bung

Deutsche Wirtschaft trotzt Iran-Krieg

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich im ersten Quartal verstärkt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer ersten Schätzung mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,3 Prozent und lag kalenderbereinigt um ebenfalls 0,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Quartalszuwachs von 0,2 Prozent und eine Jahreswachstumsrate von 0,3 Prozent prognostiziert.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Claudia Stephan, Alexandra Hesse, Evelyn Schmal, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires