Am Donnerstag richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die anstehende Sitzung der Europäischen Zentralbank. Darüber hinaus sorgt die Bilanzsaison hierzulande für Bewegung.

Der DAX wird nach den Abgaben am Vortag am Donnerstag wieder etwas freundlicher erwartet. Damit dürfte er einen Teil seiner Verluste vom Vortag wieder aufholen.

Zunächst keine weiteren Rekorde in Sicht

Erst am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Treffen zwischen Trump und Xi sowie Fed-Entscheid im Blick

Für neue Impulse sorgt eine Einigung im Streit um Chinas Exportkontrollen auf seltene Erden: Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump haben sich die USA und China auf eine Vereinbarung verständigt. Die Hindernisse seien ausgeräumt, das Abkommen solle zunächst für ein Jahr gelten, erklärte Trump nach einem Treffen mit Präsident Xi Jinping. Im Gegenzug kündigte er an, die Fentanyl-Zölle auf chinesische Waren um zehn Prozentpunkte zu senken. Neben den möglichen Auswirkungen des Treffens zwischen Trump und Xi müssen die Märkte auch die Zinsscheidung der US-Notenbank vom Mittwochabend sowie die Ergebnisse großer US-Technologiekonzerne einordnen.

Berichtsaison setzt sich fort - EZB-Entscheid erwartet

Im Tagesverlauf werden zudem zahlreiche Quartalsberichte deutscher Unternehmen erwartet, ebenso wie die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB).

