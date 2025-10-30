DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.914 +0,1%Euro1,1626 +0,2%Öl64,72 -0,3%Gold3.965 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 Nokia 870737 Tesla A1CX3T Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Fed senkt Leitzinsen -- Microsoft schlägt Gewinnerwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta mit Gewinneinbruch --
Top News
Was sind eigentlich "Outcome-based-ETFs"? Was sind eigentlich "Outcome-based-ETFs"?
Vor EZB-Zinsentscheid: DAX nach Treffen zwischen Trump und Xi freundlich erwartet Vor EZB-Zinsentscheid: DAX nach Treffen zwischen Trump und Xi freundlich erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
DAX aktuell

Vor EZB-Zinsentscheid: DAX nach Treffen zwischen Trump und Xi freundlich erwartet

30.10.25 07:40 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an Börse Frankfurt - Anleger warten auf EZB-Entscheid - DAX dank Trump/Xi-Treffen freundlich gesehen | finanzen.net

Am Donnerstag richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die anstehende Sitzung der Europäischen Zentralbank. Darüber hinaus sorgt die Bilanzsaison hierzulande für Bewegung.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.124,2 PKT -154,4 PKT -0,64%
Charts|News|Analysen

Der DAX wird nach den Abgaben am Vortag am Donnerstag wieder etwas freundlicher erwartet. Damit dürfte er einen Teil seiner Verluste vom Vortag wieder aufholen.

Wer­bung

Zunächst keine weiteren Rekorde in Sicht

Erst am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Treffen zwischen Trump und Xi sowie Fed-Entscheid im Blick

Für neue Impulse sorgt eine Einigung im Streit um Chinas Exportkontrollen auf seltene Erden: Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump haben sich die USA und China auf eine Vereinbarung verständigt. Die Hindernisse seien ausgeräumt, das Abkommen solle zunächst für ein Jahr gelten, erklärte Trump nach einem Treffen mit Präsident Xi Jinping. Im Gegenzug kündigte er an, die Fentanyl-Zölle auf chinesische Waren um zehn Prozentpunkte zu senken. Neben den möglichen Auswirkungen des Treffens zwischen Trump und Xi müssen die Märkte auch die Zinsscheidung der US-Notenbank vom Mittwochabend sowie die Ergebnisse großer US-Technologiekonzerne einordnen.

Berichtsaison setzt sich fort - EZB-Entscheid erwartet

Im Tagesverlauf werden zudem zahlreiche Quartalsberichte deutscher Unternehmen erwartet, ebenso wie die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB).

Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images, Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

07:50VW rutscht in die roten Zahlen - Porsche belastet
07:48Volkswagen: VW-Konzern fährt wegen Porsche-Debakel Milliardenverlust ein
07:40Vor EZB-Zinsentscheid: DAX nach Treffen zwischen Trump und Xi freundlich erwartet
07:36Scout24 wird nach starkem Quartal etwas optimistischer
07:34VW meldet Milliardenverlust im dritten Quartal
07:32Porsche-Debakel und Zölle: VW verzeichnet im dritten Quartal Milliardenverlust
07:23Austrian Airlines reagiert auf Rückzug von Billigairlines mit Ausbau - zwei zusätzliche Airbus A220 von Air Baltic
07:09Cyberangriff auf Flughafen Brüssel und Ausfall eines Airbus A330 bremsen Brussels Airlines aus
mehr