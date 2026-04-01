DAX aktuell

Nach deutlichen Verlusten vor der Osterpause blieb die 23.000-Punkte-Marke erneut im Fokus. Zudem läuft Trumps Ultimatum an den Iran ab.

Nach der langen Osterpause reagierte der DAX zunächst ohne große Bewegungen auf die Geschehnisse des Wochenendes. Er startete 0,06 Prozent höher bei 23.181,65 Punkten in die verkürzte Handelswoche und bewegte sich mit einem anschließenden Auf und Ab kurzzeitig in einer engen Range. Im weiteren Verlauf sank das Aktienbarometer wieder und fiel dabei sogar unter die 23.000-Punkte-Marke. Der Leitindex schloss letztlich 1,06 Prozent schwächer bei 22.921,59 Punkten.

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Frist läuft ab: Keine Einigung in Sicht

Im Fokus steht das Ultimatum des US-Präsidenten Trump an Teheran. Kurz vor seinem Ablauf am Mittwoch um 2:00 Uhr MESZ zeichnet sich keine Einigung ab. Stunden vor Ende seines Ultimatums richtete Trump noch einmal eine harsche Drohung an den Iran. "Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Er wolle nicht, dass das passiere, aber es werde wahrscheinlich dazu kommen.

Im Mittelpunkt steht die Forderung der USA an den Iran, die Straße von Hormus wieder zu öffnen. Diese Meeresenge ist ein wichtiger Transportweg, nicht zuletzt für Öl und Flüssiggas. Ob es zu einer raschen Einigung oder gar einer Eskalation mit weiter steigenden Ölpreisen kommt, ist unklar.

Irans stellvertretender Sportminister Alireza Rahimi rief für heute Mittag Ortszeit Künstler und Sportler dazu auf, Menschenketten an Stromkraftwerken im ganzen Land zu bilden. "Wir werden Hand in Hand stehen, um zu sagen: Angriffe auf öffentliche Infrastruktur sind ein Kriegsverbrechen", schrieb Rahimi auf der Plattform X.

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Der Sprecher der Khatam-al-Anbiya-Kommandozentrale, Ebrahim Zolfaqari, sagte laut Staatsmedien, die "rüde, arrogante Rhetorik und haltlosen Drohungen des wahnhaften US-Präsidenten" würden Irans Angriffe gegen die "amerikanischen und zionistischen Feinde" nicht stoppen. Ali-Akbar Welajati, außenpolitischer Berater des obersten iranischen Führers, schrieb auf X, die arabischen Staaten sollten - "um zu verhindern, dass die Region im Dunkeln versinkt" - Trump klarmachen, dass der Persische Golf "kein Ort für Glücksspiel" ist. Iran greift derweil Golfstaaten mit US-Basen weiter an.

Lage am Ölmarkt verschärft sich erneut

Der Iran-Krieg dauert inzwischen sechs Wochen und sorgt für stark gestiegene Ölpreise und im Gegenzug für deutliche Verluste an den Aktienmärkten. Seit dem letzten Handelstag in Deutschland am vergangenen Donnerstag hat sich die Öl-Referenzsorte Brent mit Auslieferung im Juni auf etwas mehr als 111 Dollar verteuert.

Seit Kriegsbeginn zog der Ölpreis um etwas mehr als die Hälfte an. Die Ölpreise sind momentan der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt.

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DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Benedict Kurschat, Melanie Schürmann, Evelyn Schmal, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires