DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,67 -3,6%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.406 +0,6%Euro1,1587 -0,2%Öl67,62 -0,1%Gold3.329 -0,3%
Heute im Fokus
Warten auf Powells Rede: DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen
Top News
Alphabet-Aktie: Google enthüllt Verbrauchszahlen - Fünf Tropfen Wasser pro KI-Frage
Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX wird zum Wochenschluss stabil erwartet
DAX aktuell

Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX wird zum Wochenschluss stabil erwartet

22.08.25 07:14 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an Börse Frankfurt - DAX vorbörslich wenig verändert gesehen - Augen auf bevorstehende Powell-Rede | finanzen.net

Am Freitag dürfte der deutsche Leitindex vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz eröffnen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.293,3 PKT 16,4 PKT 0,07%
Charts|News|Analysen

Der DAX macht vorbörslich keine großen Schritte und dürfte das Geschäft am letzten Handelstag der Woche somit nur wenig bewegt aufnehmen.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Warten auf Rede von Fed-Chef Powell

Vor der mit Spannung erwarteten Rede von Fed-Chef Jerome Powell um 16.00 Uhr deutscher Zeit beim Notenbanktreffen in Jackson Hole (Wyoming) sei die Nervosität an den Märkten spürbar, erklärte Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. Noch vor wenigen Tagen habe die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der US-Notenbank im September bei rund 90 Prozent gelegen - nach robusteren Einkaufsmanagerdaten und eher restriktiven Äußerungen liege sie nun nur noch bei etwa 70 Prozent. Damit sei den Anlegern ein Teil ihres Optimismus, den Innes ironisch als "Hopium" bezeichnete, genommen worden.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com, PhotoSTS / Shutterstock.com

07:32dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet - Teil 1
07:14Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX wird zum Wochenschluss stabil erwartet
06:57Warten auf Powell-Rede: DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen
06:57DAX-FLASH: Wenig verändert erwartet - Warten auf Rede von Fed-Chef Powell
06:52Kulturelle Aneignung: Adidas schmeißt Entschuldigungsparty für Indigene in Mexiko
