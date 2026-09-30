Vor US-Inflationsdaten: DAX gibt anfängliche Gewinne wieder ab und ruscht ins Minus

DAX aktuell

30.09.26 13:19 Uhr

DAX fällt nach zunächst starkem Start unter die Nulllinie. Anleger halten sich vor den US-Inflationsdaten am Nachmittag zurück.

• Analysten beobachten die Schwäche des US-Marktes im September, während wichtige Konjunkturdaten wie der US-Arbeitsmarktbericht und EU-Verbraucherpreise den geldpolitischen Kurs beeinflussen könnten.

• Die Stimmung im KI-Sektor verbesserte sich durch den bevorstehenden Börsengang von Anthropic, während fallende Ölpreise auf eine mögliche Deeskalation im Nahost-Konflikt hindeuten.

• Der DAX schloss knapp im Plus bei 25.399 Punkten, nachdem er im Verlauf kurz über 25.500 Punkte gestiegen war, aber die Anleger wieder vorsichtiger wurden.

Der DAX ging mit einem kleinen Aufschlag von 0,36 Prozent bei 25.490,67 Punkten in den Mittwochshandel. Nachdem er sich zunächst weiter nach oben absetzte, werden Anleger nun wieder vorsichtiger, der Leitindex rutscht in die Verlustzone.

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Mit dem Tages näherte sich der DAX zeitweise wieder seinem Vortageshoch bei 25.617 Punkten. Im Bereich seiner 21-Tage-Linie hatte er tags zuvor wieder abgedreht. Anleger warten indes auf die anstehenden US-Inflationsdaten am Nachmittag.

Halbleiterwerte bleiben im Anlegerfokus

In Asien prägten vor allem Kursgewinne im Halbleitersektor das Geschehen. US-Präsident Donald Trump hatte neue Bundesvorschriften zur KI abgelehnt, nachdem er sich im Weißen Haus mit führenden Vertretern der Branche getroffen hatte - und dies vor dem Hintergrund wachsender weltweiter Bedenken hinsichtlich der von dieser Technologie ausgehenden Gefahren.

Nach einem Mittagessen mit fast zwei Dutzend Führungskräften aus dem Silicon Valley, darunter den Firmenchefs von Anthropic und NVIDIA, sagte Trump, die bestehenden Gesetze reichten aus, um die Amerikaner vor den potenziellen Risiken der künstlichen Intelligenz zu schützen.

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Konjunkturdaten stützten asiatische Börsen

Auch Konjunkturdaten aus China trugen zur recht guten Stimmung bei. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe war im August knapp über die Expansionsschwelle von 50 Punkten gestiegen. Politisch warnte das Riesenreich die EU derweil im Handelsstreit vor Konsequenzen, sollte Brüssel trotz laufender Gespräche handelspolitische Maßnahmen durchsetzen.

Anleiherenditen, Ölpreise, Zinsen - was sonst noch wichtig ist

Auf der Schattenseite bleiben für die Anleger die Ölpreise - die tags zuvor auf hohem Niveau allerdings ein gutes Stück gesunken waren - und Anleiherenditen. Umso wichtiger werden am Nachmittag die US-PCE-Inflationsdaten für den Monat August. Sie sind ein wichtiges Teuerungsmaß für den Zinskurs der Notenbank.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

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Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires