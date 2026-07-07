Voraussichtlich abwartender Handel am Freitag: DAX zeigt sich vorbörslich behauptet

DAX aktuell

24.07.26 07:44 Uhr

Der DAX dürfte am Freitag mit einer leichten Gegenbewegung auf die Verluste vom Vortag reagieren. Vorbörslich zeichnen sich keine großen Ausschläge ab.

• Sorgen im Technologiesektor durch enttäuschende Aussichten von STMicroelectronics und Gewinnmitnahmen bei Chipwerten beeinflussen die Marktstimmung, während neue DAX-Rekorde aktuell nicht in Sicht sind.

• Die EZB hat den Leitzins unverändert gelassen, der Fokus liegt auf der nächsten Zinssitzung im September, während steigende Ölpreise und US-Bilanzen die Märkte belasten.

• Der DAX eröffnet im Minus und fällt unter die wichtige 25.000-Punkte-Marke, bleibt jedoch vorerst unter seiner 21-Tage-Linie.

Der DAX hatte den Vortag 1,56 Prozent tiefer bei 24.763,12 Zählern geschlossen. Am Nachmittag war der Abwärtsdruck stärker geworden, sodass das Börsenbarometer sich deutlich von der 25.000-Zähler-Marke entfernte.

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Woche könnte für den DAX mit Verlusten enden

Mit einem Abschlag von aktuell 0,3 Prozent droht dem DAX eine schwache Woche. Neue US-Zölle, weiter steigende Ölpreise, zugespitzte Kriegshandlungen in Nahost und neue Sorgen um KI-Investitionen sind zum Wochenende hin kein guter Cocktail für die Anleger.

DAX-Schwergewicht im Fokus

Nun dürfte am Freitag zunächst viel vom DAX-SchwergewichtSAP abhängen nach den Zahlen, die der Softwarekonzern am Vorabend vorgelegt hat. Dass die Aktien außerbörslich etwas anzogen, weil überraschend viele Cloudverträge abgeschlossen wurden, könnte dem DAX etwas helfen. Das operative Ergebnis der Walldorfer entwickelte aber schwächer als gedacht.

Iran-Konflikt weiter im Blick

Die Ölpreise zeigen sich zwar mit leichten Abgaben, was aber wahrscheinlich lediglich auf eine technische Korrektur zurückzuführen ist, nachdem die Brent-Futures erstmals seit zwei Monaten wieder über die Marke von 100 Dollar pro Barrel geklettert waren. Die Abgaben dürften durch die wachsende Sorge vor Lieferunterbrechungen im Nahen Osten jedoch begrenzt bleiben. US-Präsident Donald Trump erklärte zudem, die USA würden den Iran für künftige Angriffe der Houthi-Milizen verantwortlich machen, nachdem die Gruppe zwei saudi-arabische Tanker im Roten Meer beschossen hatte. "Die Feindseligkeiten im Roten Meer haben Sorgen vor weiteren Versorgungsengpässen geschürt", schreiben die Analysten von ANZ Research. Dies sei eine alternative Route gewesen, über die Saudi-Arabien seit der Schließung der Straße von Hormus Öl exportiert habe.

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Trump kündigt Zoll-Verlängerung an

Zudem gibt es die erwartete Verlängerung der US-Zölle. Die USA haben angekündigt, im Rahmen neuer Abgaben Zölle zwischen 10 und 12,5 Prozent gegenüber ihren wichtigsten Handelspartner zu erheben. Die Trump-Regierung begründet dies mit dem Kampf gegen Zwangsarbeit. Die neuen Zölle sollen Trumps temporären globalen Zollsatz von 10 Prozent ersetzen, der am Freitag ausläuft.

Neue DAX-Rekorde zunächst weiter kein Thema

Noch Anfang Juli hatte der deutsche Leitindex an drei aufeinanderfolgenden Handelstagen immer neue Rekordstände markiert. Das aktuelle Allzeithoch stammt vom 6. Juli und liegt bei 25.900,10 Indexpunkten. Mit dem Schlusskurs vom selben Tag von 25.817,89 Zählern ging der DAX auch auf dem höchsten Stand aller Zeiten in den Feierabend.

Claudia Stephan, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires