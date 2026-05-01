DAX aktuell

Nach einem lethargischen Wochenauftakt sind am Dienstag Verlusten am deutschen Aktienmarkt zu sehen. Die angespannte Lage in Nahost drückt auf die Risikobereitschaft der Anleger.

Der DAX gab zum Sitzungsstart 1,24 Prozent auf 24.048,25 Punkte nach. Damit rückte am Morgen die psychologisch wichtige 24.000er-Hürde wieder in den Blick. Im weiteren Verlauf setzt sich das Börsenbarometer jedoch wieder etwas vom Tagestief ab, auch wenn die Bären weiter das Bild bestimmen.

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Feuerpause wackelt weiter - Friedensverhandlungen festgefahren

Die Kriegssorgen rund um den Iran lassen die Anleger auch am Dienstag nicht los, insbesondere vor dem Hintergrund weiterhin steigender Ölpreise.

Die US-Regierung verschärft den ökonomischen Druck auf den Iran weiter. Sie verhängte Sanktionen gegen mehrere Personen und Unternehmen. Zudem hängt die seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe mit dem Iran nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump nur noch am seidenen Faden. Grund dafür sei der "dämliche Vorschlag" aus Teheran zur Beendigung des Krieges, sagte er in Washington. "Sie ist so schwach wie nie, nachdem ich diesen Mist gelesen habe."

"Zwischen den USA und dem Iran gibt es weiterhin keine Fortschritte. Die Situation scheint festgefahren", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Hängepartie könne sich noch einige Zeit fortsetzen. "Für jegliche Form der Entwarnung ist es weiterhin zu früh. Dieses Thema wird die Börsen und die Weltwirtschaft noch lange begleiten".

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Inflationssorgen treiben Anleger um

Die Entwicklungen im Nahost-Konflikt bestimmen damit weiter die Richtung am Aktienmarkt. Dabei achten die Anleger insbesondere auf die Auswirkungen auf den Rohölmarkt. Sollte der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent dauerhaft über der viel beachteten Marke von 100 US-Dollar liegen, droht ein deutlicher Anstieg der Inflation. Dies wiederum könnte die Notenbanken zu höheren Leitzinsen zwingen und die Aktienmärkte belasten.

Vor diesem Hintergrund werden die Anleger im Tagesverlauf wohl auch auf die heute erwarteten US-Preisdaten schauen. Präsident Donald Trump brauche baldmöglichst niedrigere Inflationsraten, um bei den Zwischenwahlen im November eine realistische Chance für eine Verteidigung der republikanischen Mehrheit in den Kongresskammern zu haben und nicht zur "Lame Duck" zu werden, schrieb Robert Greil, der Chefstratege der Privatbank Merck Finck. Der Trend sei bisher aber ein ganz anderer: "Die US-Inflationszahlen für den April dürften sich eher der Vier- als der Dreiprozentmarke nähern."

Analysten mit verhaltender Zuversicht

Greil sieht noch weitere Gründe, warum Trump an einem baldigen Ende des Kriegs interessiert sein dürfte. So steige generell der Druck am Markt, zu einer Einigung zu kommen. Zudem gebe es Munitionsengpässe, und wegen des Krieges fehle Geld für Aufgaben im Inland.

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Auch die Börsenstatistik-Experten von Index Radar blicken nicht allzu pessimistisch in die nahe Zukunft. Hohe Ölpreise, geopolitische Spannungen, wieder anziehende Inflationserwartungen und eine US-Notenbank, die sich maximale Flexibilität offen hält, ergeben zwar kein Umfeld, das normalerweise für Rekordstände in Aktienindizes wie dem DAX bekannt sei. Doch Liquidität, Technologiefantasie und robuste Unternehmensgewinne wirkten weiterhin wie ein belastbares Gegengewicht.

Analystin Claudia Windt von der Landesbank Hessen-Thüringen äußerte sich ebenfalls recht zuversichtlich: "Bislang üben sich die Anleger lediglich in Zurückhaltung, eine Rückkehr in den Krisenmodus ist noch nicht zu beobachten, zumal US-Präsident Trump eine Fortsetzung der Verhandlungen mit dem Iran bekräftigte." Stand heute würden damit die kriegsbedingten Schwankungen zwischen Risk-on und Risk-off anhalten, bis ein Friedensabkommen in Kraft trete.

Ablaufende Berichtssaison bleibt im Fokus

Ansonsten müssen die Anleger in der neuen Woche auch eine Fülle weiterer Unternehmenszahlen verarbeiten. Sowohl im DAX als auch in den Nebenwerteindizes stehen für diese Woche zahlreiche Bilanzvorlagen auf der Agenda.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Benedict Kurschat, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires