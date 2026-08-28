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DAX aktuell

Warsh-Rede in Jackson Hole treibt Kurse: DAX erklimmt neue Rekordmarke

Warsh-Rede in Jackson Hole treibt Kurse: DAX erklimmt neue Rekordmarke

Getrieben von Fed-Chef Warshs Blick auf die robuste US-Konjunktur und anhaltender KI-Fantasie klettert der DAX auf ein Rekordhoch. Auch starke NVIDIA- und Salesforce-Zahlen bleiben im Fokus.

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Den letzten Handelstag der Woche eröffnete der DAX um 0,48 Prozent höher bei 26.494,61 Punkten. Im weiteren Handel bleibt die Börsenampel auf Grün. Angetrieben von der mit Spannung erwarteten Warsh-Rede schraubt sich das Barometer am Nachmittag dann auf einen neuen Rekordstand bei 26.618,74 Zählern.

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US-Konjunkturstärke und KI-Fantasie beflügeln den DAX

Obwohl Fed-Chef Kevin Warsh in Jackson Hole eine weiterhin straffe Zinspolitik signalisierte, fokussierten sich die Anleger auf seine sehr optimistische Einschätzung der US-Wirtschaftsdaten. Die von ihm hervorgehobene Resilienz der US-Konjunktur und der massive Investitionsboom rund um Künstliche Intelligenz stützen die Ertragserwartungen exportorientierter deutscher Konzerne nachhaltig. Die Hoffnung auf anhaltend hohe Unternehmensgewinne im wichtigen US-Markt überwog somit die Sorgen vor vorerst ausbleibenden Zinssenkungen und trieb den DAX auf ein neues Rekordhoch.

DAX-Rally von NVIDIA-Zahlen angetrieben

Auch abgesehen von der Rede des US-Notenbankchefs auf der Tagung in Jackson Hole bleiben die Anleger zuversichtlich. Die Zahlen großer US-Unternehmen wie NVIDIA oder Salesforce hatten den DAX am Vortag seinem Rekord von knapp 26.574 Punkten wieder ein Stück weit näher gebracht. Eine davon ausgelöste Rally ging an der NASDAQ-Börse nach dem europäischen Handelsschluss noch etwas weiter, wenngleich dies ein Stück weit von einer enttäuschten Reaktion auf den KI-Shooting-Star Marvell Technology gebremst wird.

DAX-Rekorde im Fokus

Zuvor hatte der DAX am 12. August zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.573,60 Zähler stieg. Am Freitag darauf erreichte er zum Handelsende bei 26.440,31 Punkten eine neue Bestmarke auf Schlusskursbasis.

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Martina Köhler, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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