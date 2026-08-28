Warsh-Rede in Jackson Hole treibt Kurse: DAX erklimmt neue Rekordmarke
Getrieben von Fed-Chef Warshs Blick auf die robuste US-Konjunktur und anhaltender KI-Fantasie klettert der DAX auf ein Rekordhoch. Auch starke NVIDIA- und Salesforce-Zahlen bleiben im Fokus.
Den letzten Handelstag der Woche eröffnete der DAX um 0,48 Prozent höher bei 26.494,61 Punkten. Im weiteren Handel bleibt die Börsenampel auf Grün. Angetrieben von der mit Spannung erwarteten Warsh-Rede schraubt sich das Barometer am Nachmittag dann auf einen neuen Rekordstand bei 26.618,74 Zählern.
US-Konjunkturstärke und KI-Fantasie beflügeln den DAXObwohl Fed-Chef Kevin Warsh in Jackson Hole eine weiterhin straffe Zinspolitik signalisierte, fokussierten sich die Anleger auf seine sehr optimistische Einschätzung der US-Wirtschaftsdaten. Die von ihm hervorgehobene Resilienz der US-Konjunktur und der massive Investitionsboom rund um Künstliche Intelligenz stützen die Ertragserwartungen exportorientierter deutscher Konzerne nachhaltig. Die Hoffnung auf anhaltend hohe Unternehmensgewinne im wichtigen US-Markt überwog somit die Sorgen vor vorerst ausbleibenden Zinssenkungen und trieb den DAX auf ein neues Rekordhoch.
DAX-Rally von NVIDIA-Zahlen angetrieben
Auch abgesehen von der Rede des US-Notenbankchefs auf der Tagung in Jackson Hole bleiben die Anleger zuversichtlich. Die Zahlen großer US-Unternehmen wie NVIDIA oder Salesforce hatten den DAX am Vortag seinem Rekord von knapp 26.574 Punkten wieder ein Stück weit näher gebracht. Eine davon ausgelöste Rally ging an der NASDAQ-Börse nach dem europäischen Handelsschluss noch etwas weiter, wenngleich dies ein Stück weit von einer enttäuschten Reaktion auf den KI-Shooting-Star Marvell Technology gebremst wird.
DAX-Rekorde im Fokus
Zuvor hatte der DAX am 12. August zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.573,60 Zähler stieg. Am Freitag darauf erreichte er zum Handelsende bei 26.440,31 Punkten eine neue Bestmarke auf Schlusskursbasis.
Martina Köhler, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX
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