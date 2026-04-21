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Warten auf den Durchbruch im Nahost-Konflikt: Diplomatische Signale stützen den DAX

21.04.26 10:06 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - Hoffnung auf Gespräche zwischen USA und Iran - DAX fester | finanzen.net

Auf die Verluste zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt folgen am Dienstag Kursgewinne - der Nahost-Konflikt bleibt im Fokus.

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Der DAX startete nach den Vortagesverlusten mit einem Plus von 0,37 Prozent bei 24.508,20 Punkten in den Dienstagshandel. Im Verlauf wird das Plus etwas ausgebaut.

Hoffnung auf Gespräche zwischen USA und Iran

Der Iran-Krieg bleibt das Hauptthema auf dem Parkett. Eine Fortsetzung der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe an diesem Mittwoch ist weiter ungewiss. "An den Börsen überwiegt die Hoffnung, dass eine zweite persönliche Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran stattfinden wird", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Börsen setzten weiterhin auf ein Ende des militärischen Konfliktes im Nahen Osten und auf eine schrittweise Normalisierung der Energiemärkte.

Medienberichten zufolge steht die US-Delegation um US-Vizepräsident JD Vance vor einer Abreise Richtung Pakistan. "Solange zwischen den USA und dem Iran Worte und keine Raketen ausgetauscht werden, halten Anleger in der Hoffnung auf weitere Kursgewinne an ihren Aktienpositionen fest", schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Vieles hänge nun von den Verhandlungen ab. Thomas Altmann warnt jedoch: Für den Fall, dass die Gespräche scheitern oder erst gar nicht stattfinden, sei das Enttäuschungspotenzial an den Börsen entsprechend groß.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Trotz der aktuellen Erholung bleibt der Abstand zum Rekordniveau bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Julia Walter, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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