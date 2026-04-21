DAX aktuell

Anleger dürften sich zur Wochenmitte weiter zurückhalten. Auch die Verlängerung der Waffenruhe im Nahost-Konflikt dürfte sie nicht aus der Reserve locken.

Der DAX beendete die Dienstagssitzung letztlich mit Verlusten von 0,6 Prozent bei 24.270,87 Punkten. Am Mittwoch wird in vorbörslichen Indikationen kaum mit großen Kursausschlägen gerechnet. Die Hängepartie auf erhöhtem Kursniveau dürfte sich somit zur Wochenmitte fortsetzen.

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Waffenruhe verlängert

US-Präsident Donald Trump hat die Waffenruhe mit dem Iran überraschend in letzter Minute einseitig für verlängert erklärt. Auf Bitten Pakistans werde er von Angriffen absehen, bis die Führung im Iran einen "geeinten Vorschlag" zur Beilegung des Krieges unterbreite, hieß es aus Washington. Die US-Seeblockade iranischer Häfen werde jedoch fortgesetzt.

US-Vizepräsident J.D. Vance hat seine Reise nach Islamabad laut einem Vertreter des Weißen Hauses auf unbestimmte Zeit abgesagt und dabei auf die Ankündigung von US-Präsident Trump verwiesen, den Waffenstillstand zu verlängern. Die für Dienstag geplante Reise sei abgesagt worden, so der Vertreter, ohne dass ein neuer Termin festgelegt worden sei.

"Der Moment des Abwartens wird verlängert", stellte Thomas Altmann von QC Partners am Morgen fest. Persönliche Gespräche fielen erst einmal aus. Gleichzeitig gelte die bestehende Waffenruhe weiter. "Damit sind die USA und der Iran einer Einigung zwar keinen Schritt nähergekommen. Eine weitere Eskalation bleibt aber erst einmal aus", so der Portfolio-Manager.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

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Trotz der jüngsten Erholung am deutschen Aktienmarkt bleibt der Abstand zum Rekordniveau bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Evelyn Schmal, Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires