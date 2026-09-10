Warten auf EZB-Entscheid: DAX nach Kursrutsch mit Stabilisierungstendenzen
Nach dem heftigen Kursrutsch zur Wochenmitte dürften es Anleger vor dem heiß erwarteten EZB-Entscheid ruhig angehen lassen.
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Nach dem jüngsten Kursrutsch scheint sich im DAX am Donnerstag zunächst wenig zu tun.
Im bisherigen Wochenverlauf hatte der DAX mit einem Tiefpunkt von 25.512 Punkten rund zwei Prozent verloren und war unter seine 50-Tage-Linie abgesackt.
Hartnäckige Ölpreise schüren Inflationssorgen
Die Ölpreise steigen weiterhin hartnäckig an und befeuern damit erneut die Sorgen um eine anhaltende Inflation. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent hat sich inzwischen wieder fast an sein Zwischenhoch von 102 US-Dollar aus dem Juli herangetastet.
EZB-Zinsentscheid fest im Blick: Zweite Erhöhung des Jahres erwartet
Passend zum generellen Preisauftrieb steht am frühen Nachmittag der EZB-Zinsentscheid an. Dass die Notenbank den Leitzins ein zweites Mal in diesem Jahr auf dann 2,5 Prozent erhöhen dürfte, ist inzwischen Konsens. Zuletzt hatte die EZB Mitte Juni den Leitzins angehoben. Dies war die erste Leitzinsanhebung seit September 2023. Die im Zuge des Iran-Kriegs gestiegenen Rohöl- und Energiepreise haben die Inflation nach oben getrieben.
Letzte DAX-Rekorde
Der DAX hatte am 28. August zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.618,74 Zähler stieg. Am gleichen Tag erreichte er zum Handelsende bei 26.569,99 Punkten die letzte Bestmarke auf Schlusskursbasis.
Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires
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