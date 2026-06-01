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Warten auf Fed-Zinsentscheid: DAX von schwachem Auto-Sektor belastet - 25.000er-Marke bleibt im Blick

17.06.26 14:03 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX vor Fed-Zinsentscheid schwächer - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blick | finanzen.net

Nach dem stabilen Vortag setzt der DAX am Mittwoch etwas weiter von seinem Wochenhoch zurück, bevor am Abend die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank ansteht.

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Der DAX begann den Mittwochshandel 0,38 Prozent tiefer bei 24.816,96 Punkten. Nach einem Ausflug an die Nulllinie, überwiegen nun wieder die Bären.

Die 25.000er-Marke bleibt im Anlegerfokus. Zweimal ist der deutsche Leitindex in dieser Woche darüber schon abgedreht und nun droht ihm ein moderater Rücksetzer unter die Hürde. Vorsicht prägt vor dem US-Zinsentscheid am Abend das Geschehen.

DAX fehlt der "zündende Funke"

Der Marktbeobachter Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets spricht von "Berührungsängsten mit den 25.000 Punkten". Es mangele dem DAX an einem "zündenden Funken" für den Ausbruch nach oben. Das Trendthema künstliche Intelligenz (KI) und der fulminante SpaceX-Börsengang zögen zurzeit sehr viel Aufmerksamkeit auf sich, die anderen Märkten fehlten.

Außerdem belastet die Gewinnwarnung von BMW nicht nur diese Aktie, sondern zieht die Blue-Chips VW und Mercedes-Benz mit nach unten.

Vorgaben durchwachsen

Die Vorgaben aus Übersee sind durchwachsen: Der Dow Jones Industrial markierte am Vorabend einen weiteren Rekord, während der NASDAQ 100 spürbar korrigierte. In Asien gab es am Morgen Gewinne in Japan und Südkorea, aber Verluste in Hongkong.

Leitzinsentscheidung der Fed im Fokus

Eine Zinsänderung wird nicht erwartet, aber im Mittelpunkt des Interesses stehen wohl Warshs Äußerungen. "Die Märkte wollen vor allem wissen, ob die Fed unabhängig bleibt oder ob der politische Einfluss des Weißen Hauses zunimmt", glaubt der Marktbeobachter Maximilian Wienke vom Broker eToro. Er sieht Warsh in einem Dilemma zwischen dem Kampf gegen die Inflation und der Forderung niedrigerer Zinsen durch US-Präsident Donald Trump. Sollten Zinserhöhungen in Aussicht gestellt werden oder Antworten ausweichend wirken, geht Wienke davon aus, dass dies die Nervosität der Anleger erhöhen würde.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Julia Walter, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

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