DAX aktuell

Nach den Kurskapriolen vom Vortag dürfte der DAX am Freitag mit leichten Gewinnen in den Handel gehen. US-Konjunkturdaten werfen allerdings bereits ihre Schatten voraus.

Der DAX hatte den Donnerstagshandel 0,01 Prozent leichter bei 24.852,69 Punkten beendet, nachdem er im Handelsverlauf zuvor zeitweise stark gestiegen war und dabei sogar die 25.200-Punkte-Marke überschritten hatte. Am Freitag dürfte es nun zunächst etwas ruhiger zugehen: Der DAX wird in vorbörslichen Indikationen mit einem kleinen Plus erwartet.



Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

KI-Sorgen und US-Inflationsdaten bestimmen Börsengeschehen

Am Donnerstag griffen KI-Sorgen wieder auf viele Branchen durch. Erneute Zweifel an den hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) hatten am Donnerstag die Kurse an den New Yorker Börsen nach unten gezogen. Anleger sind einmal mehr unsicher, ob die großen Tech-Firmen so viel verdienen werden, um die hohen Ausgaben zu rechtfertigen. Die Sorgen um KI und ihre negativen Folgen dehnen sich inzwischen auf immer mehr Branchen aus und sind längst nicht mehr nur ein Problem des Techsektors.

Am Nachmittag mitteleuropäischer Zeit stehen nun die US-Inflationsdaten im Fokus, die auf weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Notenbank abgeklopft werden. Analysten erwarten einen Rückgang der Teuerung im Jahresvergleich auf 2,5 Prozent. Am Mittwoch hatte der starke Arbeitsmarktbericht die Hoffnungen auf eine erste Zinssenkung in diesem Jahr nach hinten verschoben.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX