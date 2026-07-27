Warten auf US-Inflationsdaten: DAX markiert neues Rekordhoch

DAX aktuell

12.08.26 11:28 Uhr

Der DAX behauptet sich auch zur Wochenmitte auf seinem hohen Niveau und erreicht dabei eine neue Bestmarke.

• Die Bilanzsaison gewinnt wieder an Fahrt, während die Marktstimmung trotz hoher Energiepreise durch solide Unternehmensgewinne und moderate Bewertungen unterstützt wird.

• Hinweise auf mögliche Fortschritte bei den Iran-Verhandlungen und fallende Ölpreise stützten den Markt, während die Marktteilnehmer sich an die Unsicherheiten im Nahostkonflikt gewöhnt haben.

• Der DAX konnte am Dienstag leicht zulegen und erreichte eine neue Bestmarke bei 26.504,54 Punkten, schloss letztlich 0,26 % höher bei 26.391,42 Punkten.

Der DAX begann die Mittwochssitzung 0,23 Prozent höher bei 26.452 Punkten. Im weiteren Verlauf hält er sich weitgehend im Plus und kann bei 26.521,36 Zählern ein neues Allzeithoch markieren.

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Zunächst wenig Bewegung

Am Mittwoch erreicht der DAX eine neue Bestmarke. Tags zuvor hatte der DAX sein Jahresplus auf gut 8 Prozent ausgebaut. Klare weitere Impulse fehlen nun, nachdem es im US-Handel etwas abwärtsgegangen war, sich die Märkte in Japan und Südkorea am Morgen aber erholt präsentieren. Die Ölpreise steigen allerdings etwas weiter an auf das höchste Niveau seit Ende Juli.

Inflationsdaten könnten für Bewegung sorgen

Übergeordnet bleibt der Aufwärtstrend zwar intakt, doch kurzfristig stehen die Zeichen auf Zurückhaltung, da am Nachmittag die hochrelevanten US-Verbraucherpreisdaten für den Monat Juli veröffentlicht werden. Investoren dürften im Handel vor allem eine abwartende Haltung einnehmen und Gewinne absichern, um keine unliebsamen Überraschungen bei der Inflationsentwicklung im Vorfeld der nächsten Notenbanksitzungen einzugehen.

Sollten die Teuerungsraten im Rahmen der Erwartungen von rund 3,5 Prozent ausfallen oder sogar schwächer als gedacht tendieren, könnte dies dem DAX den nötigen Schwung verleihen und für eine Fortsetzung der Rekordrally sorgen. Enttäuschende Inflationszahlen hingegen bergen das Risiko einer technischen Konsolidierung.

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Iran-Konflikt bleibt Dauerthema

Zusätzlich wird das Marktgeschehen weiterhin maßgeblich von den Entwicklungen im Iran-Konflikt überlagert. Obwohl sich die Anleger an der Frankfurter Börse zuletzt ein gewisses dickes Fell gegenüber der schwankenden Nachrichtenlage zugelegt haben und der DAX den geopolitischen Spannungen bisher erstaunlich robust trotzt, bleibt die Situation ein unberechenbares Pulverfass für die Finanzmärkte . Die anhaltenden Unsicherheiten im Nahen Osten und die Sorge vor etwaigen Störungen an den globalen Energierouten treiben die Ölpreise immer wieder an, was den Inflationsdruck aufs Neue anheizen und die Notenbanken in ihrer Geldpolitik bremsen könnte. Solange keine dauerhafte diplomatische Lösung in Sicht ist, bildet der Konflikt ein schwelendes Risiko für die Märkte.

DAX-Rekord im Fokus

Am Dienstag ging der DAX mit einem Schlussstandrekord von 26.391,42 Zählern aus der Sitzung.

Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX