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Weiter Hoffen auf Kriegsende im Iran: DAX dürfte erneut 25.000er-Marke ins Visier nehmen

07.05.26 07:56 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX kaum bewegt erwartet - 25.000er-Marke in Reichweite | finanzen.net

Bei weiter starken Vorgaben aus Übersee könnte der DAX am Donnerstag einen neuerlichen Anlauf auf die Hürde von 25.000 Punkten unternehmen.

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Am Mittwoch trieben neue Hoffnungen auf ein mögliches Kriegsende im Iran sowie eine neu entfachte KI-Euphorie den DAX letztlich um 2,12 Prozent nach oben auf 24.918,69 Punkte. Nachdem der deutsche Leitindex im Handelsverlauf die Schwelle von 25.000 Punkten jedoch nur zeitweise überschreiten konnte, könnte er die runde Marke am heutigen Donnerstag erneut ins Visier nehmen. In ersten vorbörslichen Indikationen bewegt sich das deutsche Börsenbarometer zunächst allerdings nur um seinen Vortagesschluss.

Starke Vorgaben: Rekordjagd in den USA und Asien geht weiter

In den USA setzten der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 und der marktbreite S&P 500 ihre Rekordjagd zur Wochenmitte mit nochmals höherem Tempo fort. In Asien meldete sich Japans Nikkei 225 mit einem Kursfeuerwerk aus der Feiertagspause zurück und spielte damit sein Nachholpotenzial aus. Südkoreas KOSPI geriet dagegen nach einem neuerlichen Höchststand im Verlauf ins Stocken.

Trump optimistisch für baldiges Kriegsende

Hinsichtlich des Iran-Kriegs bleibt US-Präsident Trump optimistisch, und hält eine Vereinbarung mit den Mullahs in den kommenden Tagen für möglich. Die tags zuvor abgesackten Ölpreise stabilisierten sich am Morgen dennoch ein wenig.

Der Iran hat nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump zugesichert, keine Atomwaffen zu besitzen. Teheran habe zudem auch bei anderen Punkten zugestimmt, sagte der Republikaner am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Welche Punkte das sein sollen, ließ er offen. Trump bezeichnete die jüngsten Gespräche mit dem Iran als "sehr gut". "Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir einen Deal machen werden", sagte er. Irans Außenamtssprecher Ismail Baghai hatte zuvor Berichte als überzogen zurückgewiesen, wonach beide Kriegsparteien kurz vor dem Abschluss eines Abkommens stünden.

"Die Märkte haben in den letzten 24 Stunden etwas an Stabilität zurückgewonnen. Dafür gab es mehrere Gründe, aber der wichtigste war das klare Signal, dass der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran trotz einiger jüngster Scharmützel weiterhin Bestand hat", erläuterte Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank.

Bilanzsaison hält Anleger weiter in Atem

Auch am Donnerstag bleibt die Berichtssaison weiter im Anlegerfokus, zahlreiche heimische Unternehmen aus der ersten und zweiten Reihe öffnen ihre Bücher. Auch mehrere US-Unternehmen legen weiterhin ihre Bilanzen vor, hier lässt der Schwung jedoch allmählich nach.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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