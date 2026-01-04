DAX aktuell

Der DAX dürfte am Dienstag kaum verändert in den Handel starten und sich zunächst knapp über der wichtigen Marke von 22.000 Punkten halten.

Der DAX dürfte am Dienstag mit nur wenig Bewegung in den Handel starten. Damit könnte der Index den am Vortag wieder ausgebauten Abstand zur Marke von 22.000 Punkten zunächst behaupten. Im Umfeld des Konflikts im Iran würde sich der DAX damit leicht besser entwickeln als die asiatischen Börsen, die am Dienstag überwiegend schwächer tendieren.

Vor den Osterfeiertagen könnten sich die Umsätze in Grenzen halten, da am kommenden Freitag sowie Montag an der Frankfurter Börse nicht gehandelt wird.

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22.000-Punkte-Marke als wichtige Schwelle

Die psychologisch bedeutende Schwelle von 22.000 Punkten bleibt damit weiter im Fokus. Marktbeobachter warnen: Sollte der Index unter 21.863 Punkte fallen, würde er auf den niedrigsten Stand seit dem heftigen "Zollschock" im April 2025 sinken.

Ölpreise prägen weiterhin die Stimmung an den Märkten

Angesichts des Kriegs im Iran bleiben viele Anleger zunächst vorsichtig. Auch die Ölpreise bleiben hoch, nachdem ein Öltanker vor Dubai getroffen worden war. In der Nacht berichteten Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate erneut von Angriffen.

Inflationsdaten rücken in den Fokus

Vor dem Hintergrund steigender Öl- und Energiepreise rücken am Dienstag zudem die Inflationsdaten in den Fokus. Der Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank erwartet - ähnlich wie bereits zuvor für Deutschland - einen deutlichen Anstieg der Inflation in der Eurozone von 1,9 auf 2,6 Prozent. Diese Entwicklung ist besonders wichtig für die Erwartungen an die Geldpolitik, da nach Einschätzung Stephans derzeit bis zum Jahresende etwa drei Zinserhöhungen in der Eurozone eingepreist sind.

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DAX-Rekord vom Januar in weiter Ferne

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Bettina Schneider, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires