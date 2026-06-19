Wenig Bewegung erwartet: DAX hält sich wohl über 25.000 Punkten - Blick richtet sich auf Berichtssaison

DAX aktuell

15.07.26 07:37 Uhr

Der DAX dürfte zur Wochenmitte zunächst kaum verändert starten und bleibt damit in der Nähe der Marke von 25.000 Punkten. Im Fokus steht die anlaufende Berichtssaison.

• Der deutsche Leitindex konnte seinen Rekordlauf vorerst nicht fortsetzen und notiert unter dem Allzeithoch vom Juli, nachdem er mehrere Tage in Folge Rekordstände erreicht hatte.

• Die geopolitische Lage, insbesondere die Eskalation im Nahost-Konflikt und die damit verbundenen Ölpreisanstiege, belasten die Märkte und führen zu einer erhöhten Risikoprämie.

• Der DAX reagiert am Dienstag mit leichter Schwäche auf anhaltende geopolitische Spannungen im Nahen Osten, steigende Ölpreise und schwache Vorgaben aus den US-Technologiebörsen.

Der DAX hat am Montag den Kampf um die 25.000er-Marke wieder aufgenommen. Mit einem Gewinn von 0,13 Prozent bei 25.147,03 Punkten ging es schlussendlich in den Feierabend.

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Wenig veränderter Handelsstart erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich auch zur Wochenmitte auf hohem Niveau zunächst stabil halten. Der Leitindex DAX wurde rund zwei Stunden vor dem Beginn des XETRA-Handels vom Broker IG moderat niedriger berechnet auf knapp 25.100 Punkte. Schon am Vortag trat der DAX unter dem Strich nahezu auf der Stelle. Anleger wagen sich nicht aus der Reserve vor dem Beginn der Saison der Quartalsbilanzen.

Berichtssaison nimmt langsam Fahrt auf

Ein erstes Highlight könnte diesbezüglich der Quartalsbericht des niederländischen Schwergewichts ASML werden. Der Hersteller von Produktionsanlagen für die Halbleiterfertigung veröffentlichte vor Börsenbeginn Quartalszahlen und schraubte zugleich das Umsatzziel für das laufende Jahr nach oben. Am deutschen Markt könnten die Aktien von Infineon und in der zweiten Reihe die Papiere von Ausrüster und Zulieferern wie AIXTRON SE, Siltronic, SUSS MicroTec SE und JENOPTIK auf die Nachrichten von ASML reagieren.

Kampf um 25.000 Punkte dürfte weitergehen

Der DAX habe am Dienstag den vierten Tag in Serie über der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 geschlossen, merkte Analyst Thomas Altmann von QC Partners an. "Damit verbuchen die Bullen einen Etappensieg im Kampf um diese wichtige Marke". Solange der Index allerdings um diese Marke pendele, scheine die zukünftige Richtung offen.

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DAX-Rekordlauf vorerst abgebrochen

Bis zum Wochenbeginn am vergangenen Montag hatte der deutsche Leitindex an drei aufeinanderfolgenden Handelstagen immer neue Rekordstände markiert. Das aktuelle Allzeithoch stammt vom 6. Juli und liegt bei 25.900,10 Indexpunkten. Mit dem Schlusskurs vom selben Tag von 25.817,89 Zählern ging der DAX auch auf dem höchsten Stand aller Zeiten in den Feierabend.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires