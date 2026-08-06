Zahlenflut aus der ersten Reihe: DAX unentschlossen - Nahost-Hoffnung bringt Rückenwind

DAX aktuell

06.08.26 10:11 Uhr

Nach verhaltenem Start findet der DAX keine eindeutige Tendenz. Während Chip-Enttäuschungen bremsen, sorgen Nahost-Hoffnungen und eine Flut an Quartalszahlen für Impulse.

• Die möglichen Fortschritte bei der Öffnung der Straße von Hormus könnten die Energiepreise weiter senken, was sich positiv auf die Inflation und die Unternehmensgewinne auswirken dürfte, während US-Unternehmen wie AMD und SpaceX Quartalsergebnisse präsentierten.

• Hoffnungen auf eine Lösung im Iran-Krieg und fallende Ölpreise sorgten für eine positive Stimmung, während die Berichtssaison mit Quartalsergebnissen von Unternehmen wie Vonovia, Siemens Energy und DHL weiterhin im Fokus stand.

• Der DAX erreichte zu Beginn der Sitzung eine neue Bestmarke bei 26.403,81 Punkten, schloss jedoch leicht im Minus bei 26.126,30 Punkten, beeinflusst durch kurzfristige Gewinnmitnahmen.

Der DAX zeigte sich am Donnerstag zum Start in den XETRA-Haupthandel mit einem Abschlag von 0,04 Prozent auf 26.116,27 Punkte. Im weiteren Verlauf pendelt er mit kleinen Ausschlägen nach oben und unten um die Nulllinie.

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Für Thomas Altmann, Marktexperte bei QC Partners, kommt diese Entwicklung wenig überraschend. Nach der starken Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen seien erste Gewinnmitnahmen eine normale Marktreaktion. Eine Konsolidierung könne den überhitzten Indizes sogar zugutekommen.

Nahost-Hoffnung stützt die Börsen

Unterstützt wird die Stimmung an den Börsen weiterhin von Hoffnungen auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Im Fokus steht dabei die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Transportrouten für den weltweiten Ölhandel. Medienberichten zufolge arbeiten der Iran und Oman an einer neuen Schifffahrtsverbindung, um die derzeit blockierte Meerenge wieder passierbar zu machen. Am Ölmarkt blieb eine weitere Preisrally zunächst aus, was den Aktienmärkten etwas Rückenwind verleiht.

Chip-Enttäuschungen trüben die Stimmung

Belastungsfaktoren kommen dagegen aus dem Technologiesektor: Enttäuschende Quartalszahlen mehrerer US-Chipunternehmen sorgten erneut für Druck auf Tech-Aktien und belasteten auch die asiatischen Börsen. Hierzulande richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger vor allem auf die Berichtssaison, denn aus dem DAX stehen gleich mehrere Unternehmensbilanzen auf der Agenda.

Bilanzsaison nimmt erneut Fahrt auf

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Am Mittwochabend und Donnerstagmorgen veröffentlichen beziehungsweise veröffentlichten unter anderem die Commerzbank, Deutsche Telekom, Henkel, Merck, QIAGEN, Rheinmetall, Scout24 sowie Siemens ihre Quartalszahlen.

DAX-Rekorde im Blick

Am Dienstag ging der DAX mit einem Schlussstandrekord von 26.202,35 Zählern aus der Sitzung, das letzte Intra-Day-Allzeithoch ist vom gestrigen Mittwoch (26.403,81 Punkte).

Bettina Schneider, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires