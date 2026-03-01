DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0000 +1,2%Nas22.412 -1,5%Bitcoin58.611 -0,4%Euro1,1587 -0,9%Öl82,96 +6,3%Gold5.108 -4,0%
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rauscht letztlich unter 23.800-Punkte-Marke -- Plug Power: Mehr Umsatz -- Palantir, MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, Vonovia, TUI, BestBuy im Fokus
Top News
DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026 DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026
Talabat-Debakel drückt Delivery Hero-Aktie abermals tief ins Minus Talabat-Debakel drückt Delivery Hero-Aktie abermals tief ins Minus
DAX aktuell

Zeitweise -4%: DAX geht mit erneutem Kursrutsch aus dem Handel - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema

03.03.26 18:10 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX gibt massiv nach - Zeitweise 1.000 Punkte futsch | finanzen.net

Auch am Dienstag belastete die Eskalation im Nahen Osten die Stimmung an den Aktienmärkten deutlich. Der DAX tendierte tiefer und rutschte zeitweise unter eine wichtige Marke.

Der DAX startete den Dienstagshandel 1,75 Prozent schwächer bei 24.207,44 Punkten. Danach blieb er auf tiefrotem Terrain und baute seine Verluste zwischenzeitlich so deutlich aus, dass er nicht nur unter die 24.000er-Marke fiel, sondern auf ein Tagestief von 23.601,11 Zählern (-4,2 Prozent). Am Ende blieb ein Abschlag von 3,44 Prozent auf 23.790,65 Punkten an der Kurstafel des XETRA-Haupthandels stehen.

Damit entfernte sich der Leitindex von seiner Bestmarke, obwohl Experten vor der Eskalation im Nahost-Konflikt sogar für März einen Vorstoß in Richtung 26.000 Punkte für möglich gehalten hatten.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Krieg im Nahen Osten könnte länger dauern

Die USA wollen ihre Attacken im Iran nach den Worten von US-Präsident Trump deutlich verstärken. "Wir haben noch nicht einmal angefangen, hart zuzuschlagen", sagte er dem Sender CNN. "Die große Welle kommt bald." Er gehe von etwa vier bis fünf Wochen Krieg aus. Notfalls könne es aber auch länger dauern. Der Iran wäre nach seinen Worten schon bald in der Lage gewesen, mit seinen Raketen auch US-Territorium zu treffen.

Die fortgesetzten militärischen Operationen der USA und Israels gegen den Iran hatten am Dienstag bereits die Aktienmärkte in Fernost belastet und für teils deutliche Kursverluste in der Region gesorgt - obwohl die US-Pendants am Vorabend keinen kräftigen Abwärtstrend hingelegt hatten, wie am Markt befürchtet worden war.

Ölpreise steigen weiter

Dass die Ölpreise weiter steigen, sorgte für erheblichen Gegenwind auf den Parketts.

Unter den Anlegern geht damit weiter die Sorge vor einer Energiekrise um. Die Angriffe der USA und Israels auf militärische Infrastrukturen des Iran ging über Nacht weiter und umgekehrt greift Teheran als Reaktion unter anderem Ziele in den Golfstaaten an. "Die militärische Eskalation im Nahen Osten erhöht die Risiken für die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte erheblich", schrieben am Morgen die Experten der NordLB.

Der Straße von Hormus als Öl- und Gasroute komme dabei eine zentrale Bedeutung zu, aber auch der Dauer und Intensität der Auseinandersetzung. "Je länger die Interventionen anhalten und je weiter sich die Angriffe auf andere Länder in der Region ausweiten, desto höher ist das Risiko, um von einem echten, belastenden Ereignis für die Kapitalmärkte auszugehen", schrieben die NordLB-Experten. Bei der Commerzbank wird angesichts steigender Ölpreise auch wieder auf Inflationsrisiken verwiesen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com

