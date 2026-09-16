Zinsentscheid der US-Notenbank Fed steht bevor: DAX gibt Gewinne teilweise wieder ab

DAX aktuell

16.09.26 12:59 Uhr

Am Mittwoch richten sich alle Augen auf den bevorstehenden Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed, der am Abend verkündet wird. Anleger bleiben im Vorfeld tendenziell zurückhaltend.

• Vor dem US-Zinsentscheid zeigen sich die Märkte zurückhaltend, wobei eine Zinserhöhung wahrscheinlich ist und Aussagen von Fed-Vertretern den weiteren Zinsweg beeinflussen könnten.

• Das Vertrauen in die KI-Technologie bleibt aufgrund wachsender Befürchtungen einer Verlangsamung der Entwicklung angeschlagen, während die Ölpreise aufgrund geopolitischer Spannungen hoch bleiben.

• Der DAX verzeichnete zum Start einen leichten Rückgang und fiel letztlich um 0,15 % auf 25.402,28 Punkte, wobei er zeitweise unter die 100-Tage-Linie rutschte.

Der DAX startete am Mittwoch vor dem US-Zinsentscheid am Abend mit leichten Kursgewinnen von 0,45 Prozent bei 25.515,96 Punkten. Im Anschluss fällt er jedoch an die Nulllinie zurück.

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Internationale Vorgaben stützen - Ölpreise sinken leicht

Tendenziell stützend sind die Vorgaben, denn an der Wall Street wurden am Dienstag im späten Handel die Verluste noch etwas reduziert. In Asien legen die Kurse an den meisten Handelsplätzen zur Wochenmite leicht zu. Stützend wirken geringfügig rückläufige Ölpreise - wenn auch ohne wirkliche Fortschritte bei der Lösung der Konflikte im Nahen Osten.

Jedoch hat das US-Repräsentantenhaus Präsident Donald Trump erneut zum Abzug des Militärs aus Kampfhandlungen mit dem Iran aufgefordert. Für eine entsprechende Resolution stimmten in der Parlamentskammer 220 Abgeordnete aus beiden Parteien, 204 stimmten dagegen. Die Abstimmung hat aber keine unmittelbare Konsequenz für den US-Kurs gegenüber dem Iran.

US-Notenbank Fed verkündet am Abend wichtigen Zinsentscheid

Zur Wochenmitte steht allerdings vor allem die US-Notenbank Fed im Fokus, nachdem die Kerninflation in der vergangenen Woche höher als erwartet ausfiel und die Sorgen um die Staatshaushalte die Erwartungen verstärkten, dass die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik straffen wird. Laut der NordLB kann eine Wahrscheinlichkeit von über 94 Prozent für eine Erhöhung der Leitzinsen aus den gehandelten Futures abgelesen werden.

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Ungewöhnlich deutliche Worte von Fed-Chef Kevin Warsh zur hohen Teuerungsrate hatten Spekulationen über eine Straffung der Geldpolitik befeuert. "Wir müssen davon überzeugt sein, dass sich die Kerninflation eindeutig und mit ausreichender Geschwindigkeit unserem Ziel annähert. Andernfalls haben wir noch einiges zu tun", sagte Warsh beim Notenbank-Treffen Jackson Hole.

"Ob Kevin Warsh unbehelligt oder mit verbalen Blessuren vom Weißen Haus aus der Pressekonferenz heraustreten wird, das ist die eigentlich spannende Frage", heißt es weiter im Kommentar der Landesbank. Denn US-Präsident Donald Trump setzt sich schon lange für Leitzinssenkungen ein.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

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Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires